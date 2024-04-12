不過，該行相相，龍湖是有足夠的流動性，及有渠道可以取用商業地產貸款，足以在未來12個月償還債務。其預期，龍湖今年的合約銷售會按年跌22%至1360億元人民幣，這是以其可售資源2400億元人民幣的56%，作出估算。其料龍湖今年內不會額外增加可售資源。其認為，該集團在未來兩年的毛利率會壓低至10%至11%，相比2022年及2023年的18%及11%為低。其亦估計該集團受惠於毛利率較高的收租及物管業務帶動，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）邊際利潤率會由2023年度的17%，改進至18%至20%。至於龍湖今、明兩年的收入，其估計會分別按年跌13%及3%，主要是受到估計合約銷售入賬收入分別按年跌18%及9%影響。

標普相信，龍湖可以在2024年至2025年，逐年將經調整債務減少100億元人民幣，並料收租及服務的收入，有助抵銷物業發展業務表現走弱的情況，因此其預期，龍湖的槓桿比率，可以由2023年尾的債務相對EBITDA比率6.4倍，降至2024至2025年的5.5至6.4倍。其亦相信，龍湖可以利用手盧的商場組合抵押用作再融資，因此其需要確保收租資產組合營運表現穩固，藉此保障還債能力。該集團在2023年的收租收入相對利息覆蓋率達1.34倍。

截至去年底，龍湖的商業物業貸款約470億元人民幣，到今年首季則額外獲得180億元人民幣商業物業貸款。當中有120億元人民幣會提升現有貸款的貸款價值比。標普還指，龍湖有望在今年連同購地後，產生營運現金流100億元人民幣，相對去年同期為35億元人民幣。其中來自合約銷售的現金流會在今年跌360億元人民幣，但是非物業發展相關的收入增長、建築相關資本開支及購地開支減少，以至不用償付資產支持證券的款項，則有助售樓減少的影響，並且在流動性帶來緩衝。其料該集團截至2023年底可動用資金約有310億元人民幣，料全面覆蓋短期到期債券270億元人民幣。年內其只有約60億元人民幣在岸債到期，反而沒有境外債到期。

標普稱，如果龍湖的銷售下跌多過預期，其會調低評級。若債務相對EBITDA比率進一步弱化，及EBITDA利息覆蓋率跌穿3倍，甚至再無改善，亦會觸發其調低該股評級。但是若然該股的銷售及邊際利潤率穩定下來，其會調整該股評級展望。

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