moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地首季人民幣貸款按年少增1.1萬億元

中國人民銀行指，今年首季度人民幣貸款增加9.46萬億元（人民幣，下同），與去年同期增加10.6萬億元比較，按年少增1.14萬億元，而今年首季度人民幣存款增加11.24萬億元，與去年同期增加15.39萬億元比較，按年少增4.15萬億元。

截至3月底，本外幣貸款餘額251.81萬億元，增長9.2%。人民幣貸款餘額247.05萬億元，增長9.6%。外幣貸款餘額6703億美元，下降11.7%。

此外，截至3月末，廣義貨幣(M2)餘額304.8萬億元，按年增長8.3%，狹義貨幣(M1)餘額68.58萬億元，按年增長1.1%。流通中貨幣(M0)餘額11.72萬億元，按年增長11%。

另外，該行指，今年首季社會融資規模增量累計為12.93萬億元，比去年同期少1.61萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.11萬億元，按年少增1.59萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1523億元，按年多增917億元；委託貸款減少995億元，按年多減1676億元；信託貸款增加1983億元，按年多增2024億元；企業債券淨融資1.12萬億元，按年多2551億元；政府債券凈融資1.36萬億元，按年少4708億元；非金融企業境內股票融資763億元，按年少1386億元。

該行指，截至3月底，社會融資規模存量為390.32萬億元，按年增長8.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為244.59萬億元，按年增長9.2%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.81萬億元，按年下降3.6%；委託貸款餘額為11.17萬億元，按年下降1.3%；信託貸款餘額為4.1萬億元，按年增長9.6%。

其他報道

標普：調低龍湖長期發行人評級至BB+  料今年合約銷售跌22%

中國農業銀行獲匯金公司累計増持4億A股

中國利郎首季零售額按年錄單位數增長

中國商務部推舊換新 力爭明年報廢汽車回收量比去年升50%

英皇國際成立物業資產投資基金  將置入若干投資物業

證監會告誡公眾提防TCAME及BitCloud涉從事虛擬資產相關欺詐行為

據報華爾街計劃將分析師招聘人數減少三分之二

莎莎上季收入10億元跌4% 店舖淨減2間

【有片：投資王道】王弼：要留意港流動性 倘市況轉好友邦勢受惠

匯金周三增持中行、建行A股  持股分別增至64.13%及57.14%

人才辦為抵港人才舉辦粵語體驗課

據報內地下令電信商 替換核心網絡進口晶片

債務重組 GIC於奧園持股升至9.3%

東方海外首季收入20億美元 按年跌9%

澳門立法會通過博彩信貸法8月生效  限於博企向賭客借出籌碼

周大福珠寶上季零售值增13% 內地同店銷售跌港澳升

全日沽空金額減2% 盈富沽空減31%

內地推新「國九條」 提高主板、創業板上市標準 推動中長期資金入市

恒指收市跌373點 金價創新高 全周計恒指跌2點 國指連升3周

澳門樓市撤辣法案完成討論 將取消3種印花稅

光大集團前董事長唐雙寧涉貪汚受賄被起訴

太地三商場與平治合作增電動車快速充電器

惠譽：確認澳門AA評級及評級展望穩定

太古斥8480萬元減少營運碳排放及廢棄物

 