截至3月底，本外幣貸款餘額251.81萬億元，增長9.2%。人民幣貸款餘額247.05萬億元，增長9.6%。外幣貸款餘額6703億美元，下降11.7%。

此外，截至3月末，廣義貨幣(M2)餘額304.8萬億元， 按年增長8.3%，狹義貨幣(M1)餘額68.58萬億元， 按年增長1.1%。流通中貨幣(M0)餘額11.72萬億元， 按年增長11%。

另外，該行指，今年首季社會融資規模增量累計為12.93萬億元 ，比去年同期少1.61萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸 款增加9.11萬億元，按年少增1.59萬億元；對實體經濟發放 的外幣貸款折合人民幣增加1523億元，按年多增917億元； 委託貸款減少995億元，按年多減1676億元； 信託貸款增加1983億元，按年多增2024億元；企業債券淨融資1.12萬億元，按年多2551億元； 政府債券凈融資1.36萬億元，按年少4708億元； 非金融企業境內股票融資763億元，按年少1386億元。

該行指，截至3月底，社會融資規模存量為390.32萬億元， 按年增長8.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為24 4.59萬億元，按年增長9.2%；對實體經濟發放的外幣貸款折 合人民幣餘額為1.81萬億元，按年下降3.6%； 委託貸款餘額為11.17萬億元，按年下降1.3%； 信託貸款餘額為4.1萬億元，按年增長9.6%。

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