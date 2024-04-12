其最新招股書顯示，截至2023年12月31日止，公司全年純利4,104.5萬元（人民幣，下同），按年升17%，主要由於公司的收入因公司於2023年承接的新工程施工項目基本完工及2022年下半年開始施工的天江公寓項目而增加，以及2023年5月轉讓碧水物業令同期撥回貿易應收款項、租賃應收款項、其他應收款項及合約資產減值虧損。

023年度收入為3.19億元，按年升10.9%，收入的增加主要由於公司全面擴充業務及於往績記錄期間承接了更多大型工程施工項目。公司毛利率維持相對穩定，於2023年及2022年分別為25.1%及25.2%。

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