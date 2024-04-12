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新創建首獲日本JCR評級A+ 料進一步助融資活動

新創建（0659）公佈，獲株式會社日本格付研究所（JCR）首次評為外幣長期發行人「A+」評級及本地貨幣長期發行人「A+」評級，評級展望穩定。JCR表示，該評級反映了新創建在穩定的盈利能力和高現金流生產力上的信譽價值。JCR評定的「A+」評級和穩定展望代表著新創建在市場中擁有卓越的信譽和財務穩定性，同時也確認了其審慎的風險管理，以及業務組合的高度強韌性，並同時具備條件把握可持續及長遠增長機會。

新創建聯席行政總裁鄭志明表示，非常榮幸能夠獲JCR評為『A+』評級，此評級展現出新創建近年優化業務的成效，以及對集團經營業務表現的肯定。公司已做好充分準備，隨時迎接新的機遇，為所有持份者創造價值。

聯席行政總裁何智恒則稱，他們定會繼續保持實力及信譽，期望日後能夠建構更強大的市場優勢。首席財務總監林戰指，是次獲JCR評為『A+』評級，能進一步幫助我們的融資活動，以及與金融機構和投資者的合作機會。

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