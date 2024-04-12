新創建聯席行政總裁鄭志明表示，非常榮幸能夠獲JCR評為『A+』評級，此評級展現出新創建近年優化業務的成效，以及對集團經營業務表現的肯定。公司已做好充分準備，隨時迎接新的機遇，為所有持份者創造價值。

聯席行政總裁何智恒則稱，他們定會繼續保持實力及信譽，期望日後能夠建構更強大的市場優勢。首席財務總監林戰指，是次獲JCR評為『A+』評級，能進一步幫助我們的融資活動，以及與金融機構和投資者的合作機會。

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