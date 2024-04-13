賽事起步禮由「CEO Run 總裁跑」開始，成員包括立法會議員及香港體育學院董事局副主席鄭泳舜(圖左三)、海濱事務委員會主席吳永順(右四)、發展局起動九龍東專員靳嘉燕、中文大學醫院執行董事及行政總裁馮康、中銀人壽執行總裁鄧子平(右三)、平機會前主席朱敏健(右二)、香港社會創投基金創始人兼行政總裁魏華星、全城街馬聯合創辦人及行政總裁梁百行以及明報報業有限公司營運總裁高志毅(左一)等由灣仔海濱休閒站出發。

中銀人壽今年號召全體員工、並聯動中銀香港（2388）同事組成14支企業隊伍參賽。中銀人壽執行總裁鄧子平表示：「我們很高興能夠冠名贊助全港首個維港馬拉松慈善賽，結合『政、商、社』的跨界別合作，為社會創造多元價值及共贏。中銀人壽致力履行成爲持份者終身夥伴的品牌承諾，並與社會各界携手合作，透過馬拉松接力跑鼓勵企業員工鍛煉體魄，培養個人抗逆力及加强團隊合作精神，促進健康生態圈，為個人、企業和香港社會注入動力和正能量。」

整個維港馬拉松由灣仔海濱休閒站出發，共分為八段路線，參加的企業團隊需進行接力跑，路線涵蓋了香港各區的海濱路段。