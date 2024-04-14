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萬科CEO祝九勝在港調研後發微信 曲線為高管被邊控辟謠

自週四在萬科（2202）（深000002）濟南總經理肖勁被帶走調查消息爆出後，其後萬科高層出走不回國等傳言不斷，當中包括原華中區域首席合伙人蔡平、原總部協同中心牽頭合伙人王潤川等，其後更有指「萬科所有集團副總裁及以上級別，目前都被邊控了」等消息。

不過據內媒報道，萬科總裁兼首席執行官祝九勝在微信朋友圈發佈的信息，指「香港撤辣後，項目銷售給力」，並指祝九勝是在香港調研後發布信息，指對香港項目的銷售額感到滿意，並已經返回深圳，似為事件辟謠。

報道又指，萬在今日（4月14日）下午召開線下投資者會議，並就輿情提及出國不回的領導蔡平、王潤川等回應。萬科方面稱，「實際情況是，原華中區域首席合伙人蔡平，孩子在美國出生，現在到了接受教育的階段，需要家庭陪伴。其於2023 年提出辭職並獲得公司同意。」

「原總部協同中心牽頭合伙人王潤川，因前往香港深造提出離職，目前人常住深圳。集團管理層境外公務出行正常進行。集團總裁祝九勝今天剛剛從香港考察項目回來。集團聯席總裁朱保全今日中午飛往日本進行業務考察。」

同時，萬科又再就肖勁被帶走一事回應，指集團已安排北京區域、濟南公司向濟南相關部門及偵辦案件的警方溝通情況；警方表示，肖勁案件是其個人案件，與煙台舉報無關。

至於稅務機關對煙台萬科進行稽查一事，萬科指，稅務機關對煙台萬科進行稽查，萬科不存在拒不交賬的情況，目前稅務機關亦沒有認定煙台萬科存在偷逃稅款之主觀故意；合作項目中不存在所謂萬科管理團隊私人利益。

 