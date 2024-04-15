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港股ADR跌256點 夜期低水246點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR跌256點或1.56%，報16465點，即月恒指夜期跌286點，報16476點，夜期低水246點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.03%，折合報303.3元；阿里巴巴（9988）跌2.53%，折合報69.84元；美團（3690）跌2.25%，折合報99.81元；匯控（0005）跌0.18%，折合報63.69元；建行（0939）跌1.14%，折合報4.75元。

道期現升0.206%；標期現升0.25%；納期現升0.28%。日本東證指數現跌1.37%；韓國KOSPI指數現跌1.12%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.4%。

VIX指數隔晚升16.09%或2.4點，報17.31點。

紐油現升0.04%或0.04美元，報85.7美元；布油現升0.16%或0.14美元，報90.6美元；金價現升0.46%或10.82美元，報2355.19美元；LME 銅期貨隔晚升1.23%或115.5美元，報9457.5美元。比特幣現升2.52%或1614.94美元，報65478.78美元；美國10年期債息無升跌，報4.5216厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績/股息，包括，聯合集團（0373）、華晨中國（1114）、晨鳴紙業（1812）、融信中國（3301）、智富資源投資（0007）

花樣年（1777）：債務重組協議最後截止日期延至周五。

招金（1818）折讓9.7%配股，籌17億。

萬科（2202）CEO祝九勝在港調研後發微信，曲線為高管被邊控辟謠。

復星國際（0656）出售歐洲險企富通不超過8.19%股份。

LME禁4月13日起生產俄羅斯金屬交割。

新創建（0659）首獲日本JCR評級A+，料進一步助融資活動。

濰柴動力（2338）擱置分拆濰柴雷沃智慧農業科技於深圳創業板上市。

港交所（0388）6月11日實施上市公司新庫存股份機制。

高鑫零售（6808）盈警，料全年蝕16至17億元人幣。

中國中車（1766）發盈喜，料首季多賺五至七成。

標普：調低龍湖（0960）長期發行人評級至BB+，料今年合約銷售跌22%。

中國農業銀行（1288）獲匯金公司累計増持4億A股。

中國利郎（1234）首季零售額按年錄單位數增長。

英皇國際（0163）成立物業資產投資基金，將置入若干投資物業。

莎莎（0178）上季收入10億元跌4%，店舖淨減2間。

匯金周三增持中行（3988）、建行（0939）A股，持股分別增至64.13%及57.14%。

據報內地下令電信商，替換核心網絡進口晶片。

債務重組，GIC於奧園（3883）持股升至9.3%。

東方海外（0316）首季收入20億美元，按年跌9%。

澳門立法會通過博彩信貸法8月生效，限於博企向賭客借出籌碼。

周大福（1929）上季零售值增13%，內地同店銷售跌港澳升。

 

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