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恒指低開234點 科指跌1.9% 周大福跌5% 蔚來跌4%

恒指今早低開234點或1.41%，報16487點，大市成交金額21億元；國指今早低開84點或1.44%，報5795點。恒生科技指數開市報3408點，跌1.91%。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為3.21%，下跌為11.58%，無升跌為85.19%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。宏橋（1378）、長建（1038）、康師傅（0322）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，71隻下跌，7隻無升跌。宏橋（1378）升2.15%，報10.46元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌5.28%，報10.76元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報10.38元，升0.97%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見32.6元，開市報32.6元，跌4.82%。

恒指跌穿100天線(16495.35點)，下試50天線(16441.05點)。科指下試50天線(3388.08點)。

多間公司最快今日公布業績/股息，績前表現如下，聯合集團（0373）停牌。華晨中國（1114）開市報7.35元，無升跌。晨鳴紙業（1812）無成交，報1.67元。融信中國（3301）停牌。智富資源投資（0007）停牌。

花樣年（1777）：債務重組協議最後截止日期延至周五。無成交，報0.031元。

招金（1818）折讓9.7%配股，籌17億。開市報13.5元，跌7.66%。

萬科（2202）CEO祝九勝在港調研後發微信，曲線為高管被邊控辟謠。創上市新低，見3.74元，開市報3.74元，跌2.86%。

復星國際（0656）出售歐洲險企富通不超過8.19%股份。無成交，報4.33元。

LME禁4月13日起生產俄羅斯金屬交割。俄鋁（0486）開市報2.66元，跌2.21%。中國鋁業（2600）開市報5.32元，升2.11%。

新創建（0659）首獲日本JCR評級A+，料進一步助融資活動。開市報6.39元，跌0.62%。

濰柴動力（2338）擱置分拆濰柴雷沃智慧農業科技於深圳創業板上市。開市報16.46元，跌1.79%。

港交所（0388）6月11日實施上市公司新庫存股份機制。開市報225元，跌1.4%。

高鑫零售（6808）盈警，料全年蝕16至17億元人幣。開市報1.4元，跌3.45%。

中國中車（1766）發盈喜，料首季多賺五至七成。開市報4.07元，升0.25%。

標普：調低龍湖（0960）長期發行人評級至BB+，料今年合約銷售跌22%。開市報9.29元，跌1.28%。

中國農業銀行（1288）獲匯金公司累計増持4億A股。開市報3.3元，跌0.9%。

中國利郎（1234）首季零售額按年錄單位數增長。無成交，報4.85元。

英皇國際（0163）成立物業資產投資基金，將置入若干投資物業。無成交，報0.365元。

莎莎（0178）上季收入10億元跌4%，店舖淨減2間。見52周低0.76元，開市報0.76元，跌1.3%。

匯金周三增持中行（3988）、建行A股，持股分別增至64.13%及57.14%。中行開市報3.25元，跌0.61%。建行（0939）開市報4.77元，跌0.63%。

據報內地下令電信商，替換核心網絡進口晶片。中移動（0941）開市報67.3元，跌0.88%。聯通（0762）開市報5.8元，跌0.34%。中國電信（0728）開市報4.23元，跌0.47%。

債務重組，GIC於奧園（3883）持股升至9.3%。開市報0.115元，無升跌。

東方海外（0316）首季收入20億美元，按年跌9%。開市報99.2元，跌1.2%。

澳門立法會通過博彩信貸法8月生效，限於博企向賭客借出籌碼。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）開市報5.7元，跌0.52%。美高梅中國（2282）開市報13.9元，跌0.43%。澳博（0880）開市報2.82元，跌1.05%。永利澳門（1128）開市報7.9元，跌1.13%。銀河娛樂（0027）開市報39.15元，跌1.63%。金沙中國（1928）開市報21.5元，跌2.05%。

周大福（1929）上季零售值增13%，內地同店銷售跌港澳升。開市報10.76元，跌5.28%。

破頂股表現

破頂股包括，九興控股（1836）創52周高，見13.64元，開市報13.64元，升0.15%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創52周高，見10.46元，開市報10.46元，升2.15%；。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見4.51元，開市報4.51元，跌1.1%；萬科（2202）低見3.74元，開市報3.74元，跌2.86%；雅居樂（3383）低見0.455元，開市報0.455元，跌2.15%；國泰君安（2611）低見7.61元，開市報7.61元，跌0.52%；蔚來（9866）低見32.6元，開市報32.6元，跌4.82%；京東健康（6618）低見23.95元，開市報23.95元，跌2.04%；百威（1876）低見10.12元，開市報10.12元，跌2.13%；中國同輻（1763）低見9.85元，開市報9.85元，跌0.2%；百威亞太（1876）低見10.12元，開市報10.12元，跌2.13%；萬科企業（2202）低見3.74元，開市報3.74元，跌2.86%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，中信証券（6030）低見11.54元，開市報11.54元，跌2.2%；華泰證券（6886）低見8.56元，開市報8.56元，跌1.04%；莎莎國際（0178）低見0.76元，開市報0.76元，跌1.3%；新世界發展（0017）低見8.01元，開市報8.01元，跌1.23%；阿里健康（0241）低見2.7元，開市報2.7元，跌1.82%；長和（0001）低見36.9元，開市報36.9元，跌0.94%；友邦（1299）低見46.95元，開市報46.95元，跌3.4%；蒙牛（2319）低見15.78元，開市報15.78元，跌1.99%。

異動股

上升異動股，包括，照現生態國際控股（8245）開市報0.048元，升14.29%；駿東控股（8277）開市報0.455元，升13.75%；裕承科金（0279）開市報0.034元，升13.33%；長盈集團（控股）（0689）開市報0.026元，升13.04%；建德國際控股（0865）開市報0.03元，升11.11%；天彩控股（3882）開市報1.34元，升10.74%；源想集團（8401）開市報0.26元，升10.64%；易點雲（2416）開市報3.2元，升10.34%；辰罡科技（8131）開市報0.12元，升9.09%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.089元，升7.23%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.25元，升6.38%。

下跌異動股，包括，祈福生活服務（3686）開市報0.455元，跌40.13%；德康農牧（2419）開市報43元，跌14.43%；眾安智慧生活服務（2271）開市報0.51元，跌10.53%；招金礦業（1818）開市報13.5元，跌7.66%；博雅互動（0434）開市報2.15元，跌5.7%；周大福（1929）開市報10.76元，跌5.28%；中國白銀集團（0815）開市報0.36元，跌5.26%。

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