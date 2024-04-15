恒指今早低開234點或1.41%，報16487點，大市成交金額21億元；國指今早低開84點或1.44%，報5795點。恒生科技指數開市報3408點，跌1.91%。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為3.21%，下跌為11.58%，無升跌為85.19%。