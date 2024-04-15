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零售股受壓莎莎股價曾瀉近12% 周大福跌逾半成

零售股今普遍受壓，莎莎國際（0178）今日低開1.3%後，一度跌11.7%，低見0.68元，為2009年10月以來新低。該股現報0.69元，仍跌10.4%。

該公司上周公布，截至3月31日止第四季營業額按年下降4.1%，至10.4億元，其中線下銷售下跌8.7%至約8.6億元，線上銷售則增加27.1%，至約1.8億元，佔總營業額16.9%。

同樣於上周公布最新營運數據的周大福珠寶（1929）今早最多曾跌逾半成，低見10.76元。周大福上周五收市後公布，截至3月31日止第四季度零售值增長12.8%，同店銷售增長方面，內地跌2.7%，港澳及其他市場則升4.5%，同店銷量增長方面，內地跌6.9%，港澳及其他市場則升4.5%

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