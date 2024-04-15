調整後，滬深股通和港股通當日額度餘額大於或等於30%時，顯示「額度充足」；小於30%時，將實時公布額度餘額。每日收市後披露滬深股通、港股通成交總額及總筆數、ETF成交總額、當日前十大成交活躍證券名單（包括ETF）及其成交總額。滬深股通將在每季度第5個滬深股通交易日公佈上季度末單只證券滬深股通投資者合計持有數量；港股通在每日收市後披露單只證券港股通投資者合計持有數量。

第一階段港交所調整對滬深股通盤中交易信息的實時披露，預計一個月後實施，第二階段滬深港交易所同步完成其他交易信息的披露調整，預計第一階段完成三個月後實施。目前，港交所於線上公布滬深港通的雙向持股紀錄並可按日查詢。

彭博社引述華鑫證券分析師嚴凱文指出，「暫停北向公布後，投資者會少了一個觀測指標，市場需要適應新的規則，這也是引導投資者做長線投資的一個途徑」。

互聯互通北向作為目前外資買賣中國A股的主要渠道，一直是投資者衡量外資情緒的風向球，常因其對A股走勢的預判而被市場視為「聰明錢」。去年以來，北向資金多次大額撤離A股而導致市場承壓。去年全年北向資金淨買入A股金額創下2016年底深港通開通以來的紀錄最低。

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