港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止10連跌，升0.04點子至4.28643%，是4月11日後最高，當日報4.30964%。
港元現報7.8345元升值30點子，曾貶值最多5點子，報7.838元，亦曾升值最多32點子，報7.8343元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.93點子至3.89048%，是4月11日後最高；1星期HIBOR升0.65點子至4.04702%，是4月11日後最高；2星期HIBOR升1.08點子至4.12441%，是4月11日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.36點子至4.50327%，是2023年9月4日後最低；6個月期HIBOR跌0.33點子至4.67173%，是2023年5月18日後最低；12個月期HIBOR跌0.61點子至4.79274%，是3月6日後最低。
美元指數現報105.987貶值0.051點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43377%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1477%，連續6日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。
對上一次連續6日擴闊，是2024年1月17日，當日利差報-0.7181%。
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