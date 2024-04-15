文章日期：2024年4月15日 11:46
日圓再度貶值，每百日圓兌港元曾跌穿5.1元。日本財務大臣鈴木俊一稱，他正在密切關注外匯市場動向，稱政府將在外匯方面採取一切可能的措施。
每百日圓兌港元曾貶值最多0.34%，低見5.0963元，是1990年6月28日5.0852元後最弱。現報5.0978元，跌0.31%。
其他報道
港元拆息個別發展 1個月HIBOR止跌微升 中長線拆息全跌
廣東省房產「白名單」項目據報已獲過百億元貸款
南水實時餘額將停公布 分析：投資者少了一個觀測指標
蘋果庫克據報將承諾增加投資越南
零售股受壓莎莎股價曾瀉近12% 周大福跌逾半成
耶倫：針對中國產能過剩問題 不排除採取任何應對措施
日圓貶值 見34年低 兌港元低見5.1001
紅星美凱龍董事長被廈門證監局採取行政監管措施
高盛上調金價預測 金價昨創紀錄新高
A股三大指數向好 滬指跌轉升創板指漲逾2%
恒指低開234點 科指跌1.9% 周大福跌5% 蔚來跌4%
IDC：全球首季手機出貨量增7% 三星重奪市佔第一 iPhone出貨跌近10%
港股ADR跌256點 夜期低水246點 美期升亞股跌
花樣年：債務重組協議最後截止日期延至周五
招金折讓9.7%配股 籌17億
北水增持中行 減持國美