伊朗襲擊以色列，金價曾升至紀錄高位，不過，市場揣測伊朗與以色列衝突影響可能有限，金價升幅收窄，油價亦回軟。美英宣布對俄羅斯鋁、銅和鎳實施新的交易限制，LME鋁價和鎳價飆升。亞洲股市多數下跌，MSCI亞太指數跌至六周低。不過南水北上轉流入，兼創1個月最多，A股逆市上升，港股低開後跌幅收窄。