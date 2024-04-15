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恒指半日跌122點 南水淨流入1個月最多 A股逆市上升

伊朗襲擊以色列，金價曾升至紀錄高位，不過，市場揣測伊朗與以色列衝突影響可能有限，金價升幅收窄，油價亦回軟。美英宣布對俄羅斯鋁、銅和鎳實施新的交易限制，LME鋁價和鎳價飆升。亞洲股市多數下跌，MSCI亞太指數跌至六周低。不過南水北上轉流入，兼創1個月最多，A股逆市上升，港股低開後跌幅收窄。

恒指今早低開234點，高位跌85點，低位跌256點，高低波幅171點。金融、非必需消費品、通訊服務、實業股推低大市。上升股份比例為17.98%，下跌為32.03%，無升跌為49.98%。

恒指半日跌122點或0.73%，報16599點，大市成交金額543億元；國指跌23點或0.41%，報5855點。恒生科技指數收報3436點，跌1.09%。

藍籌股成交金額245.24億元，佔大市成交45.16%；科指成份股成交金額108.67億元，佔大市成交20.01%；國指成份股成交金額190.09億元，佔大市成交35%。

24隻雙櫃台股，總成交0.21億元人民幣，相當於約0.23億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.86%，至59.93億元，佔大市成交11.03%。牛熊證成交金額23.02億元，減少40.02%；窩輪成交金額36.9億元，減少8.47%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。建行（0939）、工行（1398）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，60隻下跌，2隻無升跌。中石油（0857）升2.32%，收報7.49元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌6.16%，收報10.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報14.5元，升2.26%；跌幅最大的是商湯（0020）平上市低位0.62元，收報0.63元，跌4.55%。

恒指曾下試50天線(16443.29點)，曾跌穿100天線(16496.47點)。科指曾下試50天線(3388.65點)。

北水南下合計淨流入40.25億元，較上日減少34.5%，連續第11日流入，累計流入508.38億元，對上一次連續11日淨流入是2月29日。南水北上合計淨流入72.74億元人民幣，終止單日流出。

紅星美凱龍（1528）董事長被廈門證監局採取行政監管措施。收報1.54元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績/股息，績前表現如下，聯合集團（0373）停牌。華晨中國（1114）創52周高，見7.5元，收報7.44元，升1.22%。晨鳴紙業（1812）收報1.63元，跌2.4%。融信中國（3301）停牌。智富資源投資（0007）停牌。

花樣年（1777）：債務重組協議最後截止日期延至周五。收報0.029元，跌6.45%。

招金（1818）折讓9.7%配股，籌17億。收報13.36元，跌8.62%。

萬科（2202）CEO祝九勝在港調研後發微信，曲線為高管被邊控辟謠。創上市新低，見3.74元，收報3.89元，升1.04%。

復星國際（0656）出售歐洲險企富通不超過8.19%股份。收報4.29元，跌0.92%。

LME禁4月13日起生產俄羅斯金屬交割。俄鋁（0486）收報2.68元，跌1.47%。中國鋁業（2600）創52周高，見5.33元，收報5.23元，升0.38%。

新創建（0659）首獲日本JCR評級A+，料進一步助融資活動。收報6.4元，跌0.47%。

濰柴動力（2338）擱置分拆濰柴雷沃智慧農業科技於深圳創業板上市。收報16.84元，升0.48%。

港交所（0388）6月11日實施上市公司新庫存股份機制。收報225.8元，跌1.05%。

高鑫零售（6808）盈警，料全年蝕16至17億元人幣。收報1.46元，升0.69%。

中國中車（1766）發盈喜，料首季多賺五至七成。收報4.44元，升9.36%。

標普：調低龍湖（0960）長期發行人評級至BB+，料今年合約銷售跌22%。收報9.32元，跌0.96%。

中國農業銀行（1288）獲匯金公司累計増持4億A股。收報3.35元，升0.6%。

中國利郎（1234）首季零售額按年錄單位數增長。收報4.83元，跌0.41%。

英皇國際（0163）成立物業資產投資基金，將置入若干投資物業。收報0.365元，無升跌。

莎莎（0178）上季收入10億元跌4%，店舖淨減2間。見52周低0.68元，收報0.69元，跌10.39%。

匯金周三增持中行（3988）、建行A股，持股分別增至64.13%及57.14%。中行收報3.26元，跌0.31%。建行（0939）收報4.83元，升0.63%。

據報內地下令電信商，替換核心網絡進口晶片。中移動（0941）收報68.5元，升0.88%。聯通（0762）收報5.87元，升0.86%。中國電信（0728）收報4.29元，升0.94%。

債務重組，GIC於奧園（3883）持股升至9.3%。創上市新低，見0.108元，收報0.11元，跌4.35%。

東方海外（0316）首季收入20億美元，按年跌9%。收報99.95元，跌0.45%。

澳門立法會通過博彩信貸法8月生效，限於博企向賭客借出籌碼。濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）收報5.53元，跌3.49%。美高梅中國（2282）收報13.44元，跌3.72%。澳博（0880）收報2.83元，跌0.7%。永利澳門（1128）收報7.82元，跌2.13%。銀河娛樂（0027）收報38.85元，跌2.39%。金沙中國（1928）收報21元，跌4.33%。

周大福（1929）上季零售值增13%，內地同店銷售跌港澳升。收報10.66元，跌6.16%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見57.16元，收報56.12元，跌1.72%；同程旅行（0780）創上市新高，見22.4元，收報22.1元，無升跌；海信家電（0921）創上市新高，見30元，收報29.65元，升1.37%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8796.95元，收報8796.15元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1110.95元，收報1110.95元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見877.55元，收報877.55元，升0.17%；知行汽車（1274）創上市新高，見94.95元，收報91.1元，升1.39%；美中嘉和（2453）創上市新高，見25.25元，收報24.9元，升8.26%；長久股份（6959）創上市新高，見39.95元，收報39.95元，升1.4%；華晨中國（1114）創52周高，見7.5元，收報7.44元，升1.22%；鄭煤機（0564）創52周高，見11.76元，收報11.62元，升2.29%；新華文軒（0811）創52周高，見8.58元，收報8.51元，升2.41%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見4.7元，收報4.62元，升4.52%；BRILLIANCE CHI（1114）創52周高，見7.5元，收報7.44元，升1.22%；力量發展（1277）創52周高，見0.94元，收報0.93元，升3.33%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創上市新高，見22.4元，收報22.1元，無升跌；中石油（0857）創52周高，見7.55元，收報7.49元，升2.32%；宏橋（1378）創52周高，見10.48元，收報10.16元，跌0.78%。

破底股方面

48隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.7元，收報2.77元，跌1.77%；碧桂園服務（6098）低見4.45元，收報4.53元，跌0.66%；合景悠活（3913）低見0.31元，收報0.31元，跌1.59%；萬科（2202）低見3.74元，收報3.89元，升1.04%；世茂集團（0813）低見0.305元，收報0.315元，跌1.56%；雅居樂（3383）低見0.45元，收報0.46元，跌1.08%；奧園（3883）低見0.108元，收報0.11元，跌4.35%；富力（2777）低見0.81元，收報0.83元，無升跌；遠洋集團（3377）低見0.245元，收報0.255元，無升跌；首創鉅大（1329）低見0.4元，收報0.41元，跌16.33%。

76隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城中國（3900）低見5.31元，收報5.39元，跌0.74%；新城發展（1030）低見0.92元，收報0.94元，無升跌；合生（0754）低見3.33元，收報3.39元，跌0.29%；保利置業（0119）低見1.23元，收報1.27元，升1.6%；越秀地產（0123）低見3.63元，收報3.71元，跌0.27%；中海宏洋（0081）低見1.55元，收報1.56元，跌4.29%；中信証券（6030）低見11.36元，收報11.54元，跌2.2%；華泰證券（6886）低見8.53元，收報8.7元，升0.58%；信德（0242）低見0.69元，收報0.69元，跌5.48%；六福集團（0590）低見18.42元，收報18.72元，跌2.09%。

異動股

上升異動股，包括，鴻偉亞洲（8191）創52周高，見0.46元，見52周低0.249元，收報0.38元，升52.61%；威誠國際控股（8107）平上市高位7.5元，收報7.28元，升45.6%；CMON（1792）創52周高，見0.065元，收報0.048元，升41.18%；長城天下（0524）收報0.28元，升40%；照現生態國際控股（8245）收報0.057元，升35.71%；三和建築集團（3822）收報0.04元，升29.03%；親親食品（1583）收報0.89元，升21.92%；安莉芳控股（1388）收報0.41元，升18.84%；德萊建業（1546）收報0.079元，升17.91%；北京建設（0925）收報0.033元，升17.86%；景瑞（1862）收報0.027元，升17.39%。

下跌異動股，包括，祈福生活服務（3686）見52周低0.43元，收報0.43元，跌43.42%；阿爾法企業（0948）收報0.37元，跌38.33%；雋思集團（1412）收報1.21元，跌36.32%；佳民集團（8519）收報0.66元，跌31.96%；金力集團（3919）收報0.046元，跌17.86%；莊皇集團公司（8501）收報0.485元，跌17.8%；科濟藥業－Ｂ（2171）收報4.78元，跌16.43%；首創鉅大（1329）創上市新低，見0.4元，收報0.41元，跌16.33%；創勝集團－Ｂ（6628）創上市新低，見1.17元，收報1.17元，跌15.83%；偉鴻集團控股（3321）創上市新低，見0.093元，收報0.096元，跌15.79%。

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