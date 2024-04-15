中國碳中和指，今次戰略合作框架協議包括但不限於集中式及分散式光伏發電、風力發電、樓宇自控系統優化、電動機變頻、空調節能改造、鍋爐節能改造、系統節能優化改造、餘熱利用、照明改造等。

此外，雙方共同推進在柬埔寨設立國際碳資產交易所，雙方聯合開發柬埔寨及周邊國家城市綠色交通能源系統建設包括新能源交通體系建設，城市級充換電體系建設。

中國碳中和續稱，雙方又會共同推進在柬埔寨設立國際數字資產交易所，通過與高棉控股集團的合作，集團將引入國際先進的數字資產交易技術和管理經驗，共同打造一個安全、高效、透明的國際數字資產交易平台。 同時，聯合推動柬埔寨再生能源資源利用的牌照頒發與規範，在技術、管理和環保方面提出嚴格標準，促進當地合法、高效地開展可再生資源的回收、處理和再利用工作。

雙方聯合發展柬埔寨提供生態治理解決方案，促進環境保護與改善，助力生態平衡，實現高品質發展，最終推動柬埔寨生態環境可持續發展，包含環境修復、造林綠化、大氣治理、污水治理、水土保持等多個領域。 集團協助高棉控股集團加強工業、農業等領域碳中和管理人才培訓， 協助各級政府及相關企業建立碳中和管理隊伍。

中國碳中和認為，集團與高棉控股集團簽署的戰略合作框架協議，將有利於推進生態 建設，促進人與自然和諧發展。此次合作將為集團帶來可持續性的業務增長和財務回報，並為其他業務拓展奠定良好基礎，進一步鞏固集團及公司股東的整體利益。

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