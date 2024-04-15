文章日期：2024年4月15日 12:28
中汽協最新統計分析顯示，今年3月中國商用車生產與銷售量分別達到43.7萬輛和45.8萬輛，按月分別增88.1%及82.8%，按年分別升0.7%及5.6%。
今年1至3月，商用車產銷完成量累計分別為99.7萬輛和103.3萬輛，按年分別增長5.1%及10.1%。
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