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ZA Bank伙環滙推商業貸款 最快3個工作天獲審批結果

虛擬銀行ZA Bank宣布，伙拍Global Payments2（美:GPN）旗下環滙亞太（香港）推出全新商業貸款。合資格商戶，可以無需提交銀行結單及財務報告，獲得ZA Bank預先審批的信貸產品，最快3個工作天獲得審批結果。

據ZA Bank表示，作為環滙在香港的首個數碼銀行合作夥伴，該行利用信貸評估模型，為環滙龐大的商戶網絡簡化商業信貸評估流程。透過實際業務活動等替代數據（alternative data），ZA Bank可檢視商戶的信貸健康狀況，配合自動化的貸款審批方式，商戶最快3個工作天便可獲得審批結果。

該行續指，為響應金管局「撐」中小企，使用環滙支付服務的中小企商戶，可獲得高得400萬的商業分期貸款，還款期長達3年。商戶全程無需提交銀行結單及財務報告，免卻繁瑣的文件遞交程序，有助加快貸款審批。

ZA Bank替任行政總裁冼迪雲表示，很高興與環滙合作，利用科技及數據簡化中小企商業信貸評估流程，加快審批程序，大大減輕中小企的融資負擔，有助支持業務發展。

他續稱，ZA Bank歡迎金管局推出支援中小企的措施，並將加快處理「中小企融資擔保計劃」申請，支持有需要的商戶。

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