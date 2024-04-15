moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

周凱旋基金會捐6000萬 資助逾1.5萬名女學生報考明年DSE

今年政府宣布明年將停止代繳考試費後，周凱旋基金會（H.S. Chau Foundation）宣布延續「善用錢」計劃精神，透過「親愛的妳（Dear Girlfriends）」計劃撥捐6000萬元，接力支持同學應試，鼓勵同學不要因為今年考試費代繳取消而放棄應考。

凱旋基金會宣布從「親愛的妳」計劃撥捐6000萬元，推出「善用錢」計劃，為2025年應考香港中學文憑考試（HKDSE）女同學提供資助，向全港就讀官立及資助中學的女同學發放3300元現金資助，以支付報考6科的文憑試考試費，可資助超過1.5萬名女同學，打開大學之門。

將報考2025年香港中學文憑考試的官立及資助中學全日制女同學，將符合資格申請，計劃詳情將透過「香港津貼中學議會」及「政府中學校長協會」向超過350間合資格學校公布，同學可待學校通知申請辦法。

計劃目標於2024年第三季前向合資格同學發送現金資助，讓同學於報考文憑試前收到，可無憂地集中精力應對考試。

基金會回應上述計劃目的時稱，李嘉誠基金會於2016年啟動「善用錢」計劃，共鼓勵超過15,000名同學善用金錢，紓緩他們面對公開考試的壓力。特區政府2019年起為全港同學代繳考試費，今年宣布明年將停止代繳。在重點發展科技創新，匯聚人才的關鍵時刻，周凱旋基金會期望透過「親愛的妳」延續「善用錢」計劃精神，接力支持同學應試，鼓勵同學不要因為今年考試費的取消而放棄應考。

其他報道

ZA Bank伙環滙推商業貸款 最快3個工作天獲審批結果

東方海外所屬聯盟部分航線據報不再停香港

【有片：埋身擊】紐約期油不宜買入

博華太平洋獨董辭任 致審核委員會成員人數不符上市規則

內地首季商用車產量增5.1% 銷量升一成

半日沽空金額增11% 盈富沽空增3%

中國碳中和伙柬埔寨財團 發展該國及周邊國家綠色新能源系統建設

鴻騰發盈喜 首季轉賺700萬至1000萬美元

恒指半日跌122點 南水淨流入1個月最多 A股逆市上升