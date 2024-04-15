凱旋基金會宣布從「親愛的妳」計劃撥捐6000萬元，推出「善用錢」計劃，為2025年應考香港中學文憑考試（HKDSE）女同學提供資助，向全港就讀官立及資助中學的女同學發放3300元現金資助，以支付報考6科的文憑試考試費，可資助超過1.5萬名女同學，打開大學之門。

將報考2025年香港中學文憑考試的官立及資助中學全日制女同學，將符合資格申請，計劃詳情將透過「香港津貼中學議會」及「政府中學校長協會」向超過350間合資格學校公布，同學可待學校通知申請辦法。

計劃目標於2024年第三季前向合資格同學發送現金資助，讓同學於報考文憑試前收到，可無憂地集中精力應對考試。

基金會回應上述計劃目的時稱，李嘉誠基金會於2016年啟動「善用錢」計劃，共鼓勵超過15,000名同學善用金錢，紓緩他們面對公開考試的壓力。特區政府2019年起為全港同學代繳考試費，今年宣布明年將停止代繳。在重點發展科技創新，匯聚人才的關鍵時刻，周凱旋基金會期望透過「親愛的妳」延續「善用錢」計劃精神，接力支持同學應試，鼓勵同學不要因為今年考試費的取消而放棄應考。

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