伊朗襲擊以色列，美匯指數隔晚曾升至106.1創5個月高，金價亦曾升至紀錄高位，相對外圍，中國國務院周五出台關於加強監管和推動資本市場高質量發展的文件，有助穩定中東局勢帶來的緊張情緒，亞洲市場中A股逆市上升，滬深300指數收漲2.1%，為8個交易日以來首次上漲，上證見逾一周收市高。市場揣測伊朗與以色列衝突影響可能有限，油價回軟，美期上升。南水北上轉流入，兼創1個月最多，A股逆市上升，港股低開後跌幅收窄。全日成交減少10%，近一周最少，波幅亦為逾兩周最窄。北水流入增14%，連續第11日流入，佔大市成交7.4%，是3月22日後最多。