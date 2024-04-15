伊朗襲擊以色列，美匯指數隔晚曾升至106.1創5個月高，金價亦曾升至紀錄高位，相對外圍，中國國務院周五出台關於加強監管和推動資本市場高質量發展的文件，有助穩定中東局勢帶來的緊張情緒，亞洲市場中A股逆市上升，滬深300指數收漲2.1%，為8個交易日以來首次上漲，上證見逾一周收市高。市場揣測伊朗與以色列衝突影響可能有限，油價回軟，美期上升。南水北上轉流入，兼創1個月最多，A股逆市上升，港股低開後跌幅收窄。全日成交減少10%，近一周最少，波幅亦為逾兩周最窄。北水流入增14%，連續第11日流入，佔大市成交7.4%，是3月22日後最多。
恒指今早低開234點，高位跌74點，低位跌256點，高低波幅182點，是3月25日後最窄，當日報171.34點。通訊服務、非必需消費品、金融、實業股推低大市。上升股份比例為23.16%，下跌為38.24%，無升跌為38.59%。
恒指收市跌121點或0.72%，報16600點，大市成交金額951億元，較上日減少10.42%，是4月9日829.34億元成交後最少；國指跌23點或0.39%，報5856點。恒生科技指數收報3442點，跌0.92%。
藍籌股成交金額466.69億元，佔大市成交49.07%；科指成份股成交金額210.45億元，佔大市成交22.12%；國指成份股成交金額369.57億元，佔大市成交38.86%。
24隻雙櫃台股，總成交0.27億元人民幣，相當於約0.29億港元，佔大市成交的0.03%。
窩輪及牛熊證成交金額減少13.67%，至67.95億元，佔大市成交7.14%。牛熊證成交金額26.96億元，減少29.76%；窩輪成交金額40.98億元，增加1.65%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌23隻升，59隻下跌，0隻無升跌。聯想（0992）升2.64%，收報8.56元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌7.92%，收報10.46元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.56元，升2.64%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見0.61元，收報0.62元，跌6.06%。
恒指曾下試50天線(16443.32點)，曾跌穿100天線(16496.48點)。科指曾下試50天線(3388.77點)。
北水南下合計淨流入70.54億元，較上日增加14.8%，連續第11日流入，累計流入538.68億元，對上一次連續11日淨流入是2月29日。南水北上合計淨流入81.08億元人民幣，終止連續1日流出。
東方海外（0316）所屬聯盟部分航線據報不再停香港。收報98.75元，跌1.64%。
博華太平洋（0176）獨董辭任 致審核委員會成員人數不符上市規則。停牌。
中國碳中和（1372）伙柬埔寨財團 發展該國及周邊國家綠色新能源系統建設。收報0.48元，無升跌。
鴻騰（6088）發盈喜 首季轉賺700萬至1000萬美元。收報2.03元，跌3.33%。
紅星美凱龍（1528）董事長被廈門證監局採取行政監管措施。平上市低位1.52元，收報1.52元，跌1.3%。
多間公司最快今日公布業績/股息，績前表現如下，聯合集團（0373）停牌。華晨中國（1114）創52周高，見7.5元，收報7.35元，無升跌。晨鳴紙業（1812）收報1.63元，跌2.4%。融信中國（3301）停牌。智富資源投資（0007）停牌。
花樣年（1777）：債務重組協議最後截止日期延至周五。收報0.029元，跌6.45%。
招金（1818）折讓9.7%配股，籌17億。收報13.22元，跌9.58%。
萬科（2202）CEO祝九勝在港調研後發微信，曲線為高管被邊控辟謠。創上市新低，見3.74元，收報3.82元，跌0.78%。
復星國際（0656）出售歐洲險企富通不超過8.19%股份。收報4.29元，跌0.92%。
LME禁4月13日起生產俄羅斯金屬交割。俄鋁（0486）收報2.63元，跌3.31%。中國鋁業（2600）創52周高，見5.33元，收報5.26元，升0.96%。
新創建（0659）首獲日本JCR評級A+，料進一步助融資活動。收報6.43元，無升跌。
濰柴動力（2338）擱置分拆濰柴雷沃智慧農業科技於深圳創業板上市。收報16.86元，升0.6%。
港交所（0388）6月11日實施上市公司新庫存股份機制。收報224.4元，跌1.67%。
高鑫零售（6808）盈警，料全年蝕16至17億元人幣。收報1.47元，升1.38%。
中國中車（1766）發盈喜，料首季多賺五至七成。收報4.49元，升10.59%。
標普：調低龍湖（0960）長期發行人評級至BB+，料今年合約銷售跌22%。收報9.4元，跌0.11%。
中國農業銀行（1288）獲匯金公司累計増持4億A股。收報3.36元，升0.9%。
中國利郎（1234）首季零售額按年錄單位數增長。收報4.77元，跌1.65%。
英皇國際（0163）成立物業資產投資基金，將置入若干投資物業。收報0.35元，跌4.11%。
莎莎（0178）上季收入10億元跌4%，店舖淨減2間。見52周低0.66元，收報0.7元，跌9.09%。
匯金周三增持中行（3988）、建行A股，持股分別增至64.13%及57.14%。中行收報3.26元，跌0.31%。建行（0939）收報4.82元，升0.42%。
據報內地下令電信商，替換核心網絡進口晶片。中移動（0941）收報68.45元，升0.81%。聯通（0762）收報5.92元，升1.72%。中國電信（0728）收報4.34元，升2.12%。
債務重組，GIC於奧園（3883）持股升至9.3%。創上市新低，見0.105元，收報0.107元，跌6.96%。
東方海外（0316）首季收入20億美元，按年跌9%。收報98.75元，跌1.64%。
澳門立法會通過博彩信貸法8月生效，限於博企向賭客借出籌碼。濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）收報5.49元，跌4.19%。美高梅中國（2282）收報13.4元，跌4.01%。澳博（0880）收報2.81元，跌1.4%。永利澳門（1128）收報7.73元，跌3.25%。銀河娛樂（0027）收報38.7元，跌2.76%。金沙中國（1928）收報20.95元，跌4.56%。
周大福（1929）上季零售值增13%，內地同店銷售跌港澳升。收報10.46元，跌7.92%。
破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見57.16元，收報55.94元，跌2.03%；海信家電（0921）創上市新高，見30元，收報29.7元，升1.54%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見7.75元，收報7.5元，升50%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8796.95元，收報8796元，升0%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1111.3元，收報1109.95元，跌0.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1073.85元，收報1073.7元，升0.09%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見877.55元，收報876.15元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1122.5元，收報1122.5元，升0%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見551.55元，收報551.55元，升0.04%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1028元，收報1028元，升0.01%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見164.05元，收報164.05元，升0.03%；知行汽車（1274）創上市新高，見94.95元，收報92.85元，升3.34%；美中嘉和（2453）創上市新高，見27.2元，收報26.8元，升16.52%；長久股份（6959）創上市新高，見40元，收報38.95元，跌1.14%；廸生創建（0113）創52周高，見5元，收報4.97元，無升跌；華晨中國（1114）創52周高，見7.5元，收報7.35元，無升跌；中國外運（0598）創52周高，見4.11元，收報4.07元，升2.01%。
破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創上市新高，見22.55元，收報22.25元，升0.68%；中石油（0857）創52周高，見7.56元，收報7.48元，升2.19%；宏橋（1378）創52周高，見10.48元，收報10.28元，升0.39%；神華（1088） 創52周高，見33.1元，收報32.7元，升1.24%。
54隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.7元，收報2.72元，跌3.55%；碧桂園服務（6098）低見4.45元，收報4.51元，跌1.1%；合景悠活（3913）低見0.305元，收報0.315元，無升跌；寶龍地產（1238）低見0.47元，收報0.48元，跌3.03%；萬科（2202）低見3.74元，收報3.82元，跌0.78%；世茂集團（0813）低見0.305元，收報0.315元，跌1.56%；雅居樂（3383）低見0.425元，收報0.43元，跌7.53%；奧園（3883）低見0.105元，收報0.107元，跌6.96%；富力（2777）低見0.81元，收報0.82元，跌1.2%；遠洋集團（3377）低見0.244元，收報0.25元，跌1.96%。
101隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城中國（3900）低見5.25元，收報5.27元，跌2.95%；新城發展（1030）低見0.92元，收報0.92元，跌2.13%；合生（0754）低見3.33元，收報3.43元，升0.88%；保利置業（0119）低見1.23元，收報1.25元，無升跌；越秀地產（0123）低見3.62元，收報3.66元，跌1.61%；中海宏洋（0081）低見1.55元，收報1.56元，跌4.29%；中信証券（6030）低見11.36元，收報11.5元，跌2.54%；華泰證券（6886）低見8.53元，收報8.65元，無升跌；信德（0242）低見0.68元，收報0.69元，跌5.48%；六福集團（0590）低見18.38元，收報18.56元，跌2.93%。
異動股
上升異動股，包括，坤集團（0924）創52周高，見0.89元，見52周低0.415元，收報0.82元，升64%；中國上城（2330）創52周高，見0.42元，收報0.42元，升50%；照現生態國際控股（8245）收報0.06元，升42.86%；長城天下（0524）收報0.27元，升35%；鴻偉亞洲（8191）創52周高，見0.46元，見52周低0.249元，收報0.335元，升34.54%；宏基集團控股（1718）收報2.58元，升27.09%；CMON（1792）創52周高，見0.065元，收報0.043元，升26.47%；慕尚集團控股（1817）收報1.14元，升23.91%；三和建築集團（3822）收報0.038元，升22.58%；福晟國際（0627）收報1.63元，升21.64%。
下跌異動股，包括，祈福生活服務（3686）見52周低0.43元，收報0.44元，跌42.11%；阿爾法企業（0948）收報0.35元，跌41.67%；雋思集團（1412）收報1.19元，跌37.37%；佳民集團（8519）收報0.65元，跌32.99%；明發（0846）收報0.23元，跌32.35%；莊皇集團公司（8501）收報0.405元，跌31.36%；凱知樂國際（2122）創上市新低，見0.042元，收報0.043元，跌24.56%；GOLDWAY EDU（8160）創上市新低，見0.044元，收報0.044元，跌24.14%；GT STEEL GROUP（8402）收報0.158元，跌22.17%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.121元，跌21.94%。
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