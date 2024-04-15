魏志煒表示，「大家減齡」項目推出兩年，吸引10萬名用戶，程式去年6月加入健康社交元素，例如可在排行搒看見朋友減齡進度，進行互動等，鼓勵用戶多運動以換領多元化健康獎賞。用戶數據顯示，使用社交功能的用戶減齡成績更為顯著，兌換健康相關獎賞次數高出一倍。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，中銀理財客戶漸趨年輕化，當中近一半為有子女的年輕家庭。奶龍主題跑希望鼓勵客戶透過有趣的短途跑，投入運動熱潮，更關注身心健康及親子關係。中銀理財將在本年度將舉辦更多親子活動，讓客戶促進家庭關係之餘，亦可保持身心健康。

其他報道

恒指收市跌121點 成交、波幅收窄 北水、南水流入增

OneDegree推網絡安全保險產品 為Web3領域以外行業提供保險服務

A股三大指數收升逾1% 兩市成交9971億人幣

羅兵咸永道：料2030年中國奢侈品市場達1480億美元 成全球最大

内地茶飲店茶百道今起招股 一手入場費3535.3元

嘉實國際及華夏基金獲證監會批准發行以太幣及比特幣現貨ETF

周凱旋基金會捐6000萬 資助逾1.5萬名女學生報考明年DSE

ZA Bank伙環滙推商業貸款 最快3個工作天獲審批結果

東方海外所屬聯盟部分航線據報不再停香港

【有片：埋身擊】紐約期油不宜買入

博華太平洋獨董辭任 致審核委員會成員人數不符上市規則

內地首季商用車產量增5.1% 銷量升一成

半日沽空金額增11% 盈富沽空增3%

中國碳中和伙柬埔寨財團 發展該國及周邊國家綠色新能源系統建設

鴻騰發盈喜 首季轉賺700萬至1000萬美元

恒指半日跌122點 南水淨流入1個月最多 A股逆市上升

鈴木俊一：密切關注外匯市場 日圓兌港元曾貶穿5.1

港元拆息個別發展 1個月HIBOR止跌微升 中長線拆息全跌

廣東省房產「白名單」項目據報已獲過百億元貸款

南水實時餘額將停公布 分析：投資者少了一個觀測指標

蘋果庫克據報將承諾增加投資越南

零售股受壓莎莎股價曾瀉近12% 周大福跌逾半成

耶倫：針對中國產能過剩問題 不排除採取任何應對措施

日圓貶值 見34年低 兌港元低見5.1001