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中銀人壽「大家減齡」6月推奶龍主題跑

中銀人壽旗下健生態圈品牌「大家減齡」公布，將在6月16日與中銀理財，推出全港首個奶龍主題跑。大家減齡項目總監魏志煒表示，奶龍主題跑是項目社交型運動文化的首個重點活動，為建構健康生態圈的其中一個主要活動。該行亦會與PURE合作，為奶龍主題跑舉行親子賽前訓練班，鼓勵家長與子女一同運動，為更多家庭建立良好的運動習慣。

魏志煒表示，「大家減齡」項目推出兩年，吸引10萬名用戶，程式去年6月加入健康社交元素，例如可在排行搒看見朋友減齡進度，進行互動等，鼓勵用戶多運動以換領多元化健康獎賞。用戶數據顯示，使用社交功能的用戶減齡成績更為顯著，兌換健康相關獎賞次數高出一倍。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，中銀理財客戶漸趨年輕化，當中近一半為有子女的年輕家庭。奶龍主題跑希望鼓勵客戶透過有趣的短途跑，投入運動熱潮，更關注身心健康及親子關係。中銀理財將在本年度將舉辦更多親子活動，讓客戶促進家庭關係之餘，亦可保持身心健康。

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