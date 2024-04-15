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電視廣播：TVB Plus獲批 85台變鳯凰衛視香港台

電視廣播（0511）公布，通訊事務管理局已批准 TVB Plus（頻道編號82，前「J2」)在其本地免費電視平台上啟播，生效日期為4月22日。另外，通訊事務管理局亦已批准鳳凰衛視（2008）旗下「鳯凰衛視香港台」（頻道編號 85）納入TVB的本地免費電視平台，同樣於22日生效。85為早前的「無綫財經體育資訊台」。

電視廣播指，TVB Plus 是一個綜合頻道，通過將免費電視内容與 myTV SUPER 和無綫電視社交媒體賬戶等數位平台的互動內容相結合，提升觀眾的觀賞體驗。TVB Plus 亦將作為一個實驗性內容和形式的平台，吸引傳統觀眾以外更大的觀眾群。TVB Plus 將提供戲劇、非戲劇、財經及體育等多元化節目，及原創作品。

鳳凰衛視表示，鳳凰衛視香港台由鳳凰衛視有限公司(為公司的間接全資附屬公司) 運營，是一條24小時廣播的頻道，主要以普通話及粵語提供新聞、娛樂、紀錄片及評論節目。

通訊局指，在完成重組後，無綫會繼續按照其本地免費電視節目服務（免費電視）牌照提供共五條節目頻道，並承諾無論播放自家製作或第三方的內容，無綫作為免費電視牌照持有人會確保有關內容符合《廣播條例》（第562章）、牌照條款及通訊局發出的業務守則的要求。

通訊局指，考慮到無綫在改動其節目頻道編排後，會繼續遵守《廣播條例》及其免費電視牌照所有對其適用的規管要求，為其領牌服務內播出的內容負起編輯責任，通訊局批准有關申請。為此，通訊局亦批准無綫提出的申請，暫時豁免「鳳凰衛視香港台」遵守有關字幕的規定，為期三個月，至7月21日止，惟須於期限結束後全面遵守有關規定。

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