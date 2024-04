電視廣播指,TVB Plus 是一個綜合頻道,通過將免費電視内容與 myTV SUPER 和無綫電視社交媒體賬戶等數位平台的互動內容相結合,提升觀眾的觀賞體驗。TVB Plus 亦將作為一個實驗性內容和形式的平台,吸引傳統觀眾以外更大的觀眾群。TVB Plus 將提供戲劇、非戲劇、財經及體育等多元化節目,及原創作品。

鳳凰衛視表示,鳳凰衛視香港台由鳳凰衛視有限公司(為公司的間接全資附屬公司) 運營,是一條24小時廣播的頻道,主要以普通話及粵語提供新聞、娛樂、紀錄片及評論節目。

通訊局指,在完成重組後,無綫會繼續按照其本地免費電視節目服務(免費電視)牌照提供共五條節目頻道,並承諾無論播放自家製作或第三方的內容,無綫作為免費電視牌照持有人會確保有關內容符合《廣播條例》(第562章)、牌照條款及通訊局發出的業務守則的要求。

通訊局指,考慮到無綫在改動其節目頻道編排後,會繼續遵守《廣播條例》及其免費電視牌照所有對其適用的規管要求,為其領牌服務內播出的內容負起編輯責任,通訊局批准有關申請。為此,通訊局亦批准無綫提出的申請,暫時豁免「鳳凰衛視香港台」遵守有關字幕的規定,為期三個月,至7月21日止,惟須於期限結束後全面遵守有關規定。

