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林建岳廠商會回應夏寶龍講話 認同港須求變

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今天在「全民國家安全教育日」上講話，就香港實現「由治及興」提出了「五個需要」。全國政協常委林建岳認為，築牢維護國家安全法律屏障後的香港，終結了維護國家安全「不設防」的歷史，夏寶龍提出的「五個需要」具有很強的概括性和指導性，對香港「由治及興」具有重要指導作用。

林建岳指出，中央一向重視和支持香港發揮獨特的優勢和地位，香港必須不斷鞏固和強化自身的優勢，包括國際金融中心地位、「背靠祖國，聯通世界」優勢。夏寶龍特別強調香港「由治及興」本質上就是一條創新變化之路，香港要創新變化、求新求變，不能以舊有思維解決新問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事。」林建岳指，香港每一次的騰飛，都不是在風平浪靜之下進行，每次的變局都為香港帶來了新的挑戰，也提供了新的機遇，香港能夠有今日的地位，是經過克服種種難關，積極求變所得到的。面對新的發展形勢和機遇，香港不能食老本，必須勇於求變，在施政上全面對接國家戰略，服務國家所需。

香港中華廠商聯合會亦發新聞稿，指在國家的支持下，未來香港應加緊發展「新質生產力」，強化在創科、產業鏈、專業服務、綠色金融的優勢，助力國家朝高質量發展。廠商會會長盧金榮認同夏寶龍所指，香港傳統優勢非一成不變，必須順勢而為，未來廠商會將繼續加強科技商品化、中試轉化、品牌發展及可持續發展等服務，協助業界以新模式，開闢新賽道。

廠商會指，自完善國安體系之後，更穩定和更可預期的營商和發展環境，為中外投資者和人才來港提供更大的吸引力。廠商會將會推動業界與時並進，加快建立「新質生產力」，以應對國際新形勢所帶來的新風險，以及科技變革帶來的新挑戰，推動香港發展建立在更安全、更可靠的基礎上。