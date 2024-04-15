國際機場協會公布，按總貨運量計，香港國際機場再度獲選為2023年全球最繁忙貨運機場，年內機場處理的貨運量達430萬公噸。香港機場稱，這是香港國際機場自2010年以來第13次獲選為全球最繁忙貨運機場。
機管局主席蘇澤光表示，航空貨運是支持香港物流業增長及整體經濟發展的重要推動力，機管局將會繼續竭盡全力與空運業界通力合作，進一步提升本港作爲全球貨運樞紐的競爭力。
該報告顯示，香港機場去年處理433.2萬公噸，按年增3.2%，較2019年疫情前跌9.9%。上海浦東國際機場以344萬公噸排行第三位，按年增10.4%，較2019年跌5.3%。另外，國際旅客頭十位未見香港，新加坡樟宜機場去年錄得5841.1萬人次排行第五位，按年升83.1%，較2019年仍少13.6%。
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