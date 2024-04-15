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旭輝永升改名「永升服務」 撇甩母企內房「牌頭」

物管股旭輝永升（1995）三年內兩度改名，今次改為「永升服務」，撇甩母公司、內房股旭輝（0884）的牌頭。

今次已非旭輝永升首次改名，集團在2018年12月來港掛牌上市，當時名字為「永升生活服務」，其後在內房物管「大時代」時，「永升生活服務」依托母企規模急升，股價水漲船高。

旭輝在2020年以7.83億元人民幣向控股股東林氏家族收購「永升生活服務」的已發行股本5%後，加上7月1日起獲林氏家族授予所持有的剩餘23.64%股份的投票權，交易完成後，旭輝將成為「永升生活服務」最大股東並獲得控制權，持股分別為26.48%及擁有50.12%之表決權，成功將「永升生活服務」業績併表。

隨後2021年3月，「永升生活服務」更索性改名為「旭輝永升」。公司指，是符合集團的長期發展戰略，有利於集團核心業務的協調及發展，加強整體品牌建設，為集團股東及客戶創造價值。改名亦有利於公司未來業務發展等。

不過在內房爆雷後，2023年12月旭輝永升再次宣佈改名為「永升服務」，理由更符合集團作為「一個獨立實體的長期獨立市場化發展戰略，並有助於加強集團整體獨立品牌建設，提升集團在中國其他物業業主╱業主委員會及╱或物業開發商中的商業知名度，與 更廣泛的知名客戶合作，為其客戶及股東創造價值。」

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