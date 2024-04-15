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人行召開金融穩定工作會議 指去年金融機構指標均處合理範圍

中國人民銀行公布，近日召開今年金融穩定工作會議，安排下一階段工作，人行副行長陸磊出席會議並發表講話。會議認為，內地金融體系總體穩健，金融風險總體收斂，去年銀行、保險、證券業金融機構主要經營和監管指標均處於合理區間。隨著中國宏觀經濟持續回升向好，中國金融體系的穩健運行有更加堅實的基礎和支撐。

會議認為，去年人行金融穩定系統持續健全金融風險監測評估框架，堅持對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，有效防範化解金融風險，強化金融穩定保障體系，推動深化金融體制改革，助力金融高質量發展和金融強國建設，各項工作取得積極成效。

對於今年2024年金融穩定工作，會議表示，要繼續按照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈」的方針，把握權和責、快和穩、防和滅的關係，持續有效防控化解重點領域風險。要加強從宏觀視角對金融穩定總體形勢的分析，健全風險監測評估體系，完善系統性風險認定機制，強化風險提示和早期預警。

當局又指，要有力有序有效處置存量風險，進一步健全具有硬約束的風險早期糾正機制，遏制增量風險。要持續完善風險處置機制，強化金融穩定保障體系，構建防范化解金融風險長效機制，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

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