會議認為，去年人行金融穩定系統持續健全金融風險監測評估框架，堅持對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，有效防範化解金融風險，強化金融穩定保障體系，推動深化金融體制改革，助力金融高質量發展和金融強國建設，各項工作取得積極成效。

對於今年2024年金融穩定工作，會議表示，要繼續按照「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈」的方針，把握權和責、快和穩、防和滅的關係，持續有效防控化解重點領域風險。要加強從宏觀視角對金融穩定總體形勢的分析，健全風險監測評估體系，完善系統性風險認定機制，強化風險提示和早期預警。

當局又指，要有力有序有效處置存量風險，進一步健全具有硬約束的風險早期糾正機制，遏制增量風險。要持續完善風險處置機制，強化金融穩定保障體系，構建防范化解金融風險長效機制，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

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