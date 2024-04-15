證監會行動源於天韵稱其內地附屬公司，於2021年12月所執行的宣稱3400萬元轉帳而展開的調查，2022年3月時任核數師對天韵進行審計時發現異常情況，揭發公司內部財務紀錄與獨立取得的真實銀行賬戶結餘存在重大差異。公司於4月至10月刊發多份公告，聲稱差異是由於未經授權轉帳引致。

證監會及後查證天韵及其主要營運附屬公司銀行結餘，發現天韵向證監會提供的其他銀行結餘與證監會獨立地從天韵的銀行取得的結餘之間存在差異。下落不明的資金涉額龐大，4.338億元至5.637億元不等，相當於天韵於過去四年公布的財務業績中逾90%的現金及銀行結餘和逾45%的資產淨值。

為保障股東的利益，證監會已要求天韵立即暫停涉事各方人員的職務、承諾委聘信譽良好的獨立顧問調查有關事項及檢視內部監控措施、重組天韵董事會，並會顧及到證監會的關注事項及獨立顧問將進行的調查的結果，以確保其管理層的誠信；委聘獨立管理人實施額外的監控程序，以保護天韵的資產；等候委聘獨立管理人的期間採取臨時措施，以保護該公司的資產；以及刊發公告以向股東披露證監會所關注的問題及天韵為解決證監會所關注的問題而採取的措施的詳情。

不過，證監會指天韵未能以令人滿意的方式解決證監會所關注的問題，尤其是未能按要求作出承諾令會方信納，及未能委聘一名信譽良好的香港獨立顧問以保護天韵的資產，故證監會在4月12日向聯交所發出通知，指示暫停天韵股份交易。由於未能刊發2023年度業績，天韵自3月26日起一直停牌。