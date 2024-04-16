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零售數據削弱減息預期 債息見年內新高 道指跌248點

美債息上升，10年期債息見5個月，債息差見至少兩個月最窄，金龍指數見兩個月低，美股向下，見至少兩個月低，道指連跌6日，標指納指連跌兩日。美國強勁的零售數據進一步削弱聯儲局降息前景，10年期美債殖利率創下年內新高，利率期貨顯示，今年減息機會最高只有47.7%，為12月份，引伸減息0.445厘，相當於減息1次。高盛一季度淨利遠超預期。

道瓊斯工業平均指數收跌248點，跌幅0.66%，報37735點。標普500指數收跌61點，跌幅1.21%，報5061點。納斯達克綜合指數收跌290點，或1.8%，報15885點。

Salesforce跌7.28%，報272.9美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累140點，而高盛升2.92%，報400.88元，貢獻道指74點。

科技股方面，蘋果收市報172.69元，跌2.18%，谷歌母公司Alphabet收市報154.86元，跌1.81%，亞馬遜收市報183.62元，跌1.34%，Facebook收市報500.23元，跌2.27%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.14%，報505點。德國DAX指數收漲0.54%，報18026點；法國CAC 40指數漲0.43%，報8045點；英國富時100指數收跌0.38%，報7965點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.49%，報5913點。

美國2年期債息曾升最多1.97%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為5.08%。高見4.9929厘，是4月11日5.0012厘後最高。收市升0.49%，報4.9205厘，是4月11日後收市新高，當日報4.9609厘。

美國10年期債息曾升最多3.09%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為4.69%。高見4.6611厘，是2023年11月13日4.6956厘後最高。收市升1.77%，報4.6014厘，是2023年11月13日後收市新高，當日報4.6399厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至29.898基點，是2月13日28.715基點後最窄。收市報32.12基點，是2月12日後收市最窄，當日報29.874基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至75.618基點，是2023年11月13日73.191基點後最窄。收市報79.868基點，是2023年11月13日後收市新高，當日報-79.405點。

金龍指數曾跌最多1.03%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為4.59%。低見5880.75點，是2月13日5772.34點後最低。收市報5913.55點，是2月13日後收市新低，當日報5795.59點。連跌2日，累計跌313.57點，對上一次連跌2日是4月4日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月26日。

道指曾跌最多0.86%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.51%。低見37657.79點，是1月19日37451.71點後最低。收市報37735.11點，是1月18日後收市新低，當日報37468.61點。連跌6日，累計跌1168.93點，對上一次連跌6日是2023年6月26日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2023年2月28日。

標指曾跌最多1.38%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.75%。低見5052.47點，是2月22日5038.83點後最低。收市報5061.82點，是2月21日後收市新低，當日報4981.8點。連跌2日，累計跌137.24點，對上一次連跌2日是4月2日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月9日。

納指曾跌最多1.92%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.93%。低見15863.88點，是3月5日15862.63點後最低。收市報15885.02點，是2月21日後收市新低，當日報15580.87點。連跌2日，累計跌557.18點，對上一次連跌2日是3月26日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月9日。

 

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