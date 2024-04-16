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港股ADR跌196點 夜期低水170點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR跌196點或1.19%，報16524點，即月恒指夜期跌167點，報16430點，夜期低水170點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.04%，折合報301.22元；阿里巴巴（9988）跌1.82%，折合報69.12元；美團（3690）跌1.74%，折合報元；匯控（0005）跌0.5%，折合報63.53元；建行（0939）跌1.07%，折合報4.77元。

道期現升0.031%；標期現升0.01%；納期現升0.03%。日本東證指數現跌1.03%；韓國KOSPI指數現跌1.44%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.06%。

VIX指數隔晚升11.09%或1.92點，報19.23點。

紐油現升0.57%或0.49美元，報85.9美元；布油現升0.53%或0.48美元，報90.58美元；金價現升0.16%或3.88美元，報2387.22美元；LME 銅期貨隔晚升1.25%或118.5美元，報9576美元。比特幣現跌0.02%或17.76美元，報63134.73美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.6014厘。

今日焦點股份可留意：

移動互聯（1439）最快今日公布業績。

旭輝永升（1995）改名「永升服務」，撇甩母企內房「牌頭」。

華晨汽車（1114）宣派特別股息1.5元。

中銀航空租賃（2588）首季新增10架待交付飛機，簽訂31項租賃承諾。

貿易通（0536）GETS牌照延長至2027年，其後政府單一窗口或影響公司報關業務。

南方航空（1055）3月客運運力投入升22.4%。

電視廣播（0511）：TVB Plus獲批，85台變鳯凰衛視香港台。

永嘉（3322）上季同店銷售跌25%，內地跌幅達三成。

萬科（2202）據報準備約1300億人幣資產包作為貸款抵押。

 

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