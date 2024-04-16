恒指今早低開232點或1.41%，報16367點，大市成交金額22億元；國指今早低開82點或1.42%，報5773點。恒生科技指數開市報3377點，跌1.89%。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為3.65%，下跌為7.69%，無升跌為88.65%。