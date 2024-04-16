恒指今早低開232點或1.41%，報16367點，大市成交金額22億元；國指今早低開82點或1.42%，報5773點。恒生科技指數開市報3377點，跌1.89%。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為3.65%，下跌為7.69%，無升跌為88.65%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。新地（0016）、長建（1038）、康師傅（0322）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，71隻下跌，8隻無升跌。新地（0016）升0.42%，報71.6元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.73%，報67.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，25隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報15.9元，升0.38%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見30.95元，開市報30.95元，跌6.92%。
恒指續低於50天線(16456.6點)。科指跌穿50天線(3394.34點)。
時代中國（1233）：恒生向高院提清盤呈請。無成交，報0.238元。
移動互聯（1439）最快今日公布業績。停牌。
旭輝永升（1995）改名「永升服務」，撇甩母企內房「牌頭」。無成交，報1.33元。
華晨汽車（1114）宣派特別股息1.5元。開市報7.03元，跌4.35%。
中銀航空租賃（2588）首季新增10架待交付飛機，簽訂31項租賃承諾。無成交，報63.8元。
貿易通（0536）GETS牌照延長至2027年，其後政府單一窗口或影響公司報關業務。無成交，報0.91元。
南方航空（1055）3月客運運力投入升22.4%。開市報2.67元，升0.75%。
電視廣播（0511）：TVB Plus獲批，85台變鳯凰衛視香港台。開市報2.86元，無升跌。鳳凰衛視（2008）開市報1.9元，升1.6%。
永嘉（3322）上季同店銷售跌25%，內地跌幅達三成。無成交，報0.139元。
萬科（2202）據報準備約1300億人幣資產包作為貸款抵押。開市報3.81元，跌0.26%。
破頂股包括，福耀玻璃（3606）創52周高，見42.4元，開市報42.4元，升0.83%；坤集團（0924）創52周高，見0.9元，開市報0.9元，升9.76%；力量發展（1277）創52周高，見0.94元，開市報0.94元，升1.08%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元。
5隻股份創上市新低，包括蔚來（9866）低見30.95元，開市報30.95元，跌6.92%；京東健康（6618）低見23.6元，開市報23.6元，跌2.88%；創新奇智（2121）低見4.52元，開市報4.52元，跌1.74%；蔚來－ＳＷ（9866）低見30.95元，開市報30.95元，跌6.92%；南方美國國債20（3433）低見72.9元，開市報72.9元，跌0.52%。
46隻股份創52周低，其中十隻包括，中信証券（6030）低見11.32元，開市報11.32元，跌1.57%；嘉華國際（0173）低見1.72元，開市報1.72元，跌0.58%；長和（0001）低見36.3元，開市報36.3元，跌1.09%；友邦（1299）低見45.8元，開市報45.8元，跌3.07%；蒙牛（2319）低見15.6元，開市報15.6元，跌1.27%；領展（0823）低見31.7元，開市報31.7元，跌1.71%。
異動股
上升異動股，包括，綠色經濟（1315）開市報0.129元，升14.16%；中梁（2772）開市報0.19元，升13.77%；比優集團（8053）開市報0.375元，升13.64%；德康農牧（2419）開市報56元，升13.59%；裕承科金（0279）開市報0.037元，升12.12%；信懇智能（1967）開市報0.29元，升11.54%；坤集團（0924）創52周高，見0.9元，開市報0.9元，升9.76%；COOL LINK（8491）開市報0.415元，升7.79%；天彩控股（3882）開市報1.39元，升6.92%；中國新華電視（8356）開市報0.016元，升6.67%。
下跌異動股，包括，建鵬控股（1722）開市報0.081元，跌13.83%；新百利融資（8439）開市報0.64元，跌8.57%；蔚來（9866）創上市新低，見30.95元，開市報30.95元，跌6.92%；富智康（2038）開市報0.73元，跌5.19%；申洲國際（2313）開市報67.5元，跌4.73%；華晨中國（1114）開市報7.03元，跌4.35%。
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