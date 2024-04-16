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內地首季GDP增5.3% 勝預期 國統局：實現良好開局

國統局公布，GDP連續兩季加速，第一季GDP按年增長5.3%，好過市場預期的4.8%，高過前一季度的按年增長5.2%，是去年第二季後最快增長。按季則增長1.6%，同樣好過預期的增長1.5%。3月末調查失業率為5.2%；前月為5.3%。國統局表示，政策效應不斷顯現，生產需求穩中有升，就業物價整體穩定，市場信心不斷增強，高品質發展取得新成效，國民經濟延續回升向好態勢，第一季國民經濟實現良好開局。

3月份工業增加值按年增長4.5%，低過預期的增長6%。

3月份社會消費品零售總額按年增長3.1%，低過預期的增長4.8%。

1-3月不含農戶固定資產投資按年增長4.5%，好過預期的增長4%。1-2月累計按年增長4.2%。

1-3月房地產投資按年下降9.5%，1至2月累計按年下降9%。

國統局指，總的來看，第一季國民經濟開局良好，積極因素累積增多，為實現全年目標任務打下了較好基礎。 但也要看到，外部環境複雜性、嚴峻、不確定性上升，經濟穩定向好基礎尚不牢固。下階段，要加速建構新發展格局，著力推動高品質發展，積極培育發展新質生產力，加大宏觀政策執行力度，實際增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固 和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理成長。

 

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