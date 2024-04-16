國統局公布，3月份社會消費品零售總額按年增長3.1%，低過預期的增長4.8%，連續3個月放緩，增速同時亦創去年7月後最低，當月報2.5%。按消費類型分，商品零售增速放緩，見去年7月後最低，當月報1.0%；餐飲收入增速放緩至6.9%，是重回增長後最慢，而2022年12月即轉正前，為跌14.1%。
3月，社會消費品零售總額39,020億元，較去年同期增長3.1%。 其中，汽車以外的消費品零售額3,4968億元，增長3.9%。1—3月，社會消費品零售總額120,327億元，較去年同期增長4.7%。 其中，汽車以外的消費品零售額109,163億元，增長4.7%。
按消費類型分，3月份，商品零售35,056億元，年增2.7%，同樣連續3個月放緩；餐飲收入3,964億元，增長6.9%，連續兩個月放緩。 1—3月份，商品零售10,6882億元，增長4.0%；餐飲收入1,3445億元，增長10.8%。
依零售業態分，1—3月份，限額以上零售業單位中超市、便利商店、專業店、品牌專賣店零售額較去年同期分別增長2.2%、5.2%、6.3%、1.1%，百貨公司零售業年減2.4 %。
1—3月份，全國網路零售額3,3082億元，年增12.4%。其中，實體商品網上零售額28053億元，成長11.6%，佔社會消費品零售總額的比重為23.3%；在實體商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長21.1%、12.1% 、9.7%。
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