國統局公布，3月份社會消費品零售總額按年增長3.1%，低過預期的增長4.8%，連續3個月放緩，增速同時亦創去年7月後最低，當月報2.5%。按消費類型分，商品零售增速放緩，見去年7月後最低，當月報1.0%；餐飲收入增速放緩至6.9%，是重回增長後最慢，而2022年12月即轉正前，為跌14.1%。