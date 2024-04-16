港元現報7.8272元升值16點子，曾貶值最多23點子，報7.8311元，亦曾升值最多20點子，報7.8268元，是4月2日7.8243元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.12點子至3.94167%，是2024年4月5日後最高；1星期HIBOR升0.07點子至4.04774%；2星期HIBOR升1.64點子至4.14077%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.05點子至4.49274%，是2023年9月4日後最低；6個月期HIBOR跌0.16點子至4.67012%，是2023年5月18日後最低；12個月期HIBOR跌0.19點子至4.79089%，是3月6日後最低。

美元指數現報106.371升值0.163點或0.15%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43377%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1477%，連續6日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續6日擴闊，是2024年1月17日，當日利差報-0.7181%。

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