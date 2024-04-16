恒指今早低開232點，高位跌151點，低位跌329點，高低波幅179點。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為9.85%，下跌為42.85%，無升跌為47.28%。

恒指半日跌320點或1.93%，報16279點，大市成交金額580億元；國指跌106點或1.82%，報5749點。恒生科技指數收報3349點，跌2.7%。

藍籌股成交金額280.83億元，佔大市成交48.41%；科指成份股成交金額119.57億元，佔大市成交20.61%；國指成份股成交金額214.94億元，佔大市成交37.05%。

24隻雙櫃台股，總成交0.37億元人民幣，相當於約0.4億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.99%，至54.36億元，佔大市成交9.36%。牛熊證成交金額20.86億元，減少22.62%；窩輪成交金額33.5億元，減少18.25%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中石油（0857）、神華（1088） 、新世界發展（0017）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，80隻下跌，0隻無升跌。中石油（0857）升2.27%，收報7.65元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌5.8%，收報37.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報303.8元，跌0.2%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見29.8元，收報29.95元，跌9.92%。

恒指跌穿50天線(16454.84點)、100天線(16480.95點)。科指跌穿50天線(3393.78點)。

北水南下合計淨流入46.13億元，較上日減少34.6%，連續第12日流入，累計流入584.81億元，對上一次連續12日淨流入是3月1日。南水北上合計淨流出44.84億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.99%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為2.18%。低見16270.52點，是3月7日16136.12點後最低。連跌4日，累計跌859.61點，對上一次連跌4日是1月17日。

科指曾跌最多2.86%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為4.43%。低見3344.09點，是3月7日3323.52點後最低。連跌4日，累計跌202.59點，對上一次連跌4日是1月17日。

國指曾跌最多1.91%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為2.07%。低見5744.38點，是3月28日5727.84點後最低。連跌4日，累計跌267.25點，對上一次連跌4日是1月17日。

時代中國（1233）：恒生向高院提清盤呈請。創上市新低，見0.121元，收報0.141元，跌40.76%。

移動互聯（1439）最快今日公布業績。停牌。

旭輝永升（1995）改名「永升服務」，撇甩母企內房「牌頭」。收報1.3元，跌2.26%。

華晨汽車（1114）宣派特別股息1.5元。收報7.19元，跌2.18%。

中銀航空租賃（2588）首季新增10架待交付飛機，簽訂31項租賃承諾。收報63.05元，跌1.18%。

貿易通（0536）GETS牌照延長至2027年，其後政府單一窗口或影響公司報關業務。收報0.9元，跌1.1%。

南方航空（1055）3月客運運力投入升22.4%。見52周低2.58元，收報2.59元，跌2.26%。

電視廣播（0511）：TVB Plus獲批，85台變鳯凰衛視香港台。收報2.93元，升2.45%。鳳凰衛視（2008）收報1.85元，跌1.07%。

永嘉（3322）上季同店銷售跌25%，內地跌幅達三成。收報0.134元，跌3.6%。

萬科（2202）據報準備約1300億人幣資產包作為貸款抵押。創上市新低，見3.72元，收報3.73元，跌2.36%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見30.15元，收報28.85元，跌2.86%；洛陽鉬業（3993）創上市新高，見7.85元，收報7.6元，升0.13%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1050.65元，收報1050.65元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1123.25元，收報1123.25元，升0.07%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.1元，收報17.1元，升0.29%；樂艙物流（2490）創上市新高，見8.58元，收報7.38元，升21.58%；中國外運（0598）創52周高，見4.14元，收報4.03元，跌0.98%；福耀玻璃（3606）創52周高，見42.4元，收報41.6元，跌1.07%；鄭煤機（0564）創52周高，見12.14元，收報11.54元，跌2.7%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見7.71元，收報7.65元，升2.27%；神華（1088） 創52周高，見33.3元，收報32.75元，升0.15%。

破底股方面

53隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.54元，收報2.56元，跌5.88%；碧桂園服務（6098）低見4.33元，收報4.33元，跌3.99%；世茂服務（0873）低見0.7元，收報0.7元，跌6.67%；合景泰富（1813）低見0.217元，收報0.221元，跌7.92%；寶龍地產（1238）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%；萬科（2202）低見3.72元，收報3.73元，跌2.36%；世茂集團（0813）低見0.285元，收報0.29元，跌7.94%；雅居樂（3383）低見0.405元，收報0.41元，跌4.65%；時代中國（1233）低見0.121元，收報0.141元，跌40.76%；奧園（3883）低見0.099元，收報0.1元，跌6.54%。

108隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見3.89元，收報4.03元，跌0.49%；綠城中國（3900）低見5.08元，收報5.09元，跌3.42%；新城發展（1030）低見0.89元，收報0.89元，跌3.26%；龍光地產（3380）低見0.52元，收報0.52元，跌3.7%；三巽控股（6611）低見0.06元，收報0.068元，跌2.86%；保利置業（0119）低見1.23元，收報1.23元，跌1.6%；越秀地產（0123）低見3.52元，收報3.53元，跌3.55%；中海宏洋（0081）低見1.54元，收報1.55元，跌0.64%；華泰證券（6886）低見8.53元，收報8.55元，跌1.16%；銀河娛樂（0027）低見37.1元，收報37.2元，跌3.88%。

異動股

上升異動股，包括，聖馬丁國際（0482）收報0.092元，升142.11%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.172元，升42.15%；滄港鐵路（2169）收報1.25元，升42.05%；綠色經濟（1315）收報0.16元，升41.59%；中國天弓控股（0428）收報0.092元，升27.78%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.14元，升27.27%；NEXION TECH（8420）收報0.03元，升25%；GT STEEL GROUP（8402）收報0.197元，升24.68%；富景中國（2497）創上市新低，見0.89元，收報1.14元，升22.58%；奧傳思維控股（8091）收報0.039元，升21.88%。

下跌異動股，包括，時代中國（1233）創上市新低，見0.121元，收報0.141元，跌40.76%；圓美光電（8311）收報0.061元，跌31.46%；鴻偉亞洲（8191）見52周低0.235元，收報0.248元，跌25.97%；東吳水泥（0695）見52周低1.3元，收報1.47元，跌21.81%；日光控股（8451）見52周低0.047元，收報0.047元，跌20.34%；世紀集團國際（2113）收報0.056元，跌20%；中建富通（0138）收報0.15元，跌19.35%；建鵬控股（1722）收報0.076元，跌19.15%；金泰豐國際控股（9689）收報0.51元，跌19.05%；信基沙溪（3603）收報0.06元，跌18.92%。

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