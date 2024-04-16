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中銀香港：「私人財富」整體客戶數目按年增長兩成

中銀香港（2388）透露，截至今年2月，「私人財富」整體客戶數目按年增長兩成，全新客戶更按年增長八成。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，受惠去年全面通關及經濟逐漸復甦，高資產淨值客戶對財富管理服務的需求愈趨增加，開立賬戶的高端客戶人數顯著上升。

她續稱，「私人財富」客戶對較穩健的投資產品需求殷切，如債券、保險及相對較低風險的外幣掛鈎保本結構性投資等，「私人財富」客戶的人壽保險保費金額及基金交易金額同期亦有顯著升幅。

中銀香港的「私人財富」為資產淨值達800萬元或以上的客戶，提供專業優質的金融服務，包括私人客戶級別的投資方案、專屬的財富傳承及保障方案如「瑆鑽私人財富終身壽險計劃」，以及獨有律師傳承諮詢。

溫晞文又說，為滿足高資產淨值客戶的投資理財需要，中銀香港在位於中區核

心地段的中銀大廈開設第六家「私人財富」中心，同一大樓內設有財富管理和商業理

財增值服務配套，以及商事登記服務，提供一站式的內地公司註冊申請服務，方便客

戶同時處理日常業務營運及個人理財需要。

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