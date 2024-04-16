據知情人士指，由於交易目標在第二季度交割，預計新達盟董事會也將在交割同步完成重組。具體董事會人員佔比方面，由於聯合投資方合共持股60%，估計該比例也將反應在董事會中。其餘40%由大連萬達商管持有。

大連萬達商管集團與太盟投資集團（PAG）於2023年12月宣佈簽署投資框架協議，其後太盟投資集團、中信資本、Ares Management旗下基金（Ares）、阿布扎比投資局（ADIA）旗下全資子公司Platinum Peony和穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）於2024年3月30日與萬達正式簽署價值高達600億元的戰略投資協議，聯合向大連新達盟商業管理有限公司投資約人民幣600億元，合計持股60%，大連萬達商管持股40%。

大連新達盟商業管理有限公司為新設立的控股公司，其子公司為珠海萬達商管，是一個商業廣場運營管理平台，目前管理496個大型商業廣場。該筆投資為近五年在中國私市股權市場中單筆最大規模。