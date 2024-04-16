恒指今早低開232點，高位跌151點，低位跌391點，高低波幅241點。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為13.43%，下跌為51.76%，無升跌為34.79%。

恒指收市跌351點或2.12%，報16248點，大市成交金額1145億元，較上日增加20.41%，是4月2日1441.84億元成交後最多；國指跌112點或1.92%，報5743點。恒生科技指數收報3337點，跌3.04%。

藍籌股成交金額573.28億元，佔大市成交50.06%；科指成份股成交金額251.72億元，佔大市成交21.98%；國指成份股成交金額438.24億元，佔大市成交38.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.69億元人民幣，相當於約0.74億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.4%，至65.63億元，佔大市成交5.72%。牛熊證成交金額27.85億元，增加3.29%；窩輪成交金額37.78億元，減少7.81%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。中石油（0857）、神華（1088） 、中海外（0688）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，79隻下跌，0隻無升跌。中石油（0857）升0.67%，收報7.53元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌6.43%，收報37.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報25.45元，跌0.2%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見29.5元，收報29.85元，跌10.23%。

恒指跌穿50天線(16454.23點)、100天線(16480.64點)。科指跌穿50天線(3393.55點)。

北水南下合計淨流入98.77億元，較上日增加40.02%，淨流入金額是3月22日145.38億元後最多。北水連續第12日流入，累計流入637.45億元，對上一次連續12日淨流入是3月1日。南水北上合計淨流出27.93億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.36%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.09%。低見16208.64點，是3月7日16136.12點後最低。今日收市報16248.97點，是3月7日後收市新低，當日報16229.78點。連跌4日，累計跌890.2點，對上一次連跌4日是1月17日。

科指曾跌最多3.59%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為4.43%。低見3318.94點，是3月5日3317.12點後最低。今日收市報3337.85點，是3月5日後收市新低，當日報3323.89點。連跌4日，累計跌214.16點，對上一次連跌4日是1月17日。

國指曾跌最多2.21%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.54%。低見5727.1點，是3月27日5709.85點後最低。收市報5743.78點，是3月27日後收市新低，當日報5728.13點。連跌4日，累計跌273.05點，對上一次連跌4日是1月17日。

午後消息股表現

估值過高 私有化新秀麗（1910）興趣下降 午後曾跌逾5%。收報27.8元，跌4.3%。

瑞銀料中國平安（2318）首季稅後盈利跌3% 降目標價至56元。收報29.9元，跌1.48%。

國泰（0293）旗下香港快運6月新開菲律賓克拉克航線 優惠單程票168元起。收報7.96元，跌2.57%。

中銀香港（2388）：「私人財富」整體客戶數目按年增長兩成。收報22.5元，跌0.66%。

今早及隔晚消息股表現

北京半馬「保送」何杰奪冠惹爭議 特步（1368）股價曾跌半成：與多方調查核實中。收報4.35元，跌3.12%。

時代中國（1233）：恒生向高院提清盤呈請。創上市新低，見0.116元，收報0.15元，跌36.97%。

移動互聯（1439）最快今日公布業績。停牌。

旭輝永升（1995）改名「永升服務」，撇甩母企內房「牌頭」。收報1.32元，跌0.75%。

華晨汽車（1114）宣派特別股息1.5元。收報7.14元，跌2.86%。

中銀航空租賃（2588）首季新增10架待交付飛機，簽訂31項租賃承諾。收報62.45元，跌2.12%。

貿易通（0536）GETS牌照延長至2027年，其後政府單一窗口或影響公司報關業務。收報0.9元，跌1.1%。

南方航空（1055）3月客運運力投入升22.4%。見52周低2.57元，收報2.57元，跌3.02%。

電視廣播（0511）：TVB Plus獲批，85台變鳯凰衛視香港台。收報2.88元，升0.7%。鳳凰衛視（2008）收報1.84元，跌1.6%。

永嘉（3322）上季同店銷售跌25%，內地跌幅達三成。收報0.139元，無升跌。

萬科（2202）據報準備約1300億人幣資產包作為貸款抵押。創上市新低，見3.72元，收報3.87元，升1.31%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見30.15元，收報29.2元，跌1.68%；洛陽鉬業（3993）創上市新高，見7.85元，收報7.46元，跌1.71%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1050.65元，收報1050.45元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1123.25元，收報1123.25元，升0.07%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見551.65元，收報551.65元，升0.02%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.1元，收報17.1元，升0.29%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1030.95元，收報1030.95元，升0.29%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見164.15元，收報164.15元，升0.06%；樂艙物流（2490）創上市新高，見11.8元，收報11.5元，升89.46%；中國外運（0598）創52周高，見4.14元，收報4元，跌1.72%；中石油（0857）創52周高，見7.71元，收報7.53元，升0.67%；神華（1088） 創52周高，見33.3元，收報32.75元，升0.15%；福耀玻璃（3606）創52周高，見42.4元，收報41.3元，跌1.78%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見1.1元，收報1.1元，升10%；鄭煤機（0564）創52周高，見12.14元，收報11.38元，跌4.05%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見7.71元，收報7.53元，升0.67%；神華（1088） 創52周高，見33.3元，收報32.75元，升0.15%。

破底股方面

85隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.54元，收報2.62元，跌3.68%；碧桂園服務（6098）低見4.32元，收報4.4元，跌2.44%；世茂服務（0873）低見0.7元，收報0.73元，跌2.67%；合景悠活（3913）低見0.3元，收報0.305元，跌3.17%；合景泰富（1813）低見0.217元，收報0.232元，跌3.33%；寶龍地產（1238）低見0.46元，收報0.48元，無升跌；萬科（2202）低見3.72元，收報3.87元，升1.31%；佳兆業（1638）低見0.084元，收報0.087元，跌3.33%；世茂集團（0813）低見0.285元，收報0.31元，跌1.59%；雅居樂（3383）低見0.405元，收報0.43元，無升跌。

127隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見3.89元，收報4.07元，升0.49%；綠城中國（3900）低見5.06元，收報5.16元，跌2.09%；新城發展（1030）低見0.89元，收報0.92元，無升跌；龍光地產（3380）低見0.51元，收報0.53元，跌1.85%；合生（0754）低見3.32元，收報3.37元，跌1.75%；三巽控股（6611）低見0.06元，收報0.068元，跌2.86%；保利置業（0119）低見1.23元，收報1.24元，跌0.8%；越秀地產（0123）低見3.52元，收報3.58元，跌2.19%；中海宏洋（0081）低見1.54元，收報1.56元，無升跌；華泰證券（6886）低見8.49元，收報8.53元，跌1.39%。

異動股

上升異動股，包括，聖馬丁國際（0482）收報0.12元，升215.79%；樂艙物流（2490）創上市新高，見11.8元，收報11.5元，升89.46%；沛然環保（8320）收報0.099元，升52.31%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.172元，升42.15%；中國煤層氣（8270）收報0.5元，升33.33%；滄港鐵路（2169）收報1.13元，升28.41%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.14元，升27.27%；HOME CONTROL（1747）收報0.335元，升26.42%；上諭集團（1633）收報0.137元，升24.55%；綠色經濟（1315）收報0.14元，升23.89%；富一國際控股（1470）收報0.044元，升22.22%。

下跌異動股，包括，時代中國（1233）創上市新低，見0.116元，收報0.15元，跌36.97%；圓美光電（8311）收報0.06元，跌32.58%；鴻偉亞洲（8191）見52周低0.235元，收報0.247元，跌26.27%；中建富通（0138）收報0.142元，跌23.66%；榮暉控股（8213）收報0.425元，跌22.73%；浙江永安（8211）收報0.022元，跌21.43%；豐德麗控股（0571）收報0.046元，跌20.69%；千盛集團控股（8475）收報0.4元，跌20%；K W NELSON GP（8411）創上市新低，見0.057元，收報0.057元，跌19.72%；懶豬科技（8379）收報0.133元，跌19.39%。

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