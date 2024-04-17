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鮑威爾暗示推遲減息 美債息上升 金龍指數連跌3日 道指升63點

美債息上升，債息倒掛、美股個別發展，金龍指數連跌3日。鮑威爾暗示頑固的通脹可能令聯儲局推遲減息，美債息續創逾5個月高，鮑威爾表示，如果物價壓力持續，聯儲局可以在「必要長的時間裡」維持利率不變；聯儲會副主席Jefferson稱，維持利率不變有助於降低通脹水平。IMF上調今年全球經濟展望，罕見批評美國財政政策，同時亦稱樓市和內需疲軟將令中國經濟承壓。

道瓊斯工業平均指數收漲63點，升幅0.17%，報37798點。標普500指數收跌10點，跌幅0.21%，報5051點。納斯達克綜合指數收跌19點，或0.13%，報15865點。

聯合健康升5.22%，報468.89美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻152點，而Caterpillar跌1.11%，報359.88元，拖累道指26點。

科技股方面，蘋果收市報169.38元，跌1.91%，谷歌母公司Alphabet收市報154.4元，跌0.29%，亞馬遜收市報183.32元，跌0.16%，Facebook收市報499.76元，跌0.09%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.53%，報498點。德國DAX指數收跌1.45%，報17766點；法國CAC 40指數跌1.4%，報7932點；英國富時100指數收跌1.83%，報7820點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.28%，報5838點。

美國2年期債息曾升最多1.74%，高見5.0063厘，是2023年11月14日5.0475厘後最高。收市報4.9871厘，是2023年11月13日後收市新高，當日報5.0348厘。連升2日，累計升0.0905厘，對上一次連升2日是4月8日。

美國10年期債息曾升最多2.02%，高見4.6943厘，是2023年11月13日4.6956厘後最高。收市報4.6674厘，是2023年11月1日後收市新高，當日報4.7341厘。連升2日，累計升0.1458厘，對上一次連升2日是4月11日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至32.759基點，是4月15日38.126基點後最闊。收市報32.185基點，是4月12日後收市新低，當日報-37.713點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至67.927基點，是2023年11月1日56.344基點後最窄。收市報72.181基點，是2023年10月31日後收市新高，當日報54.467基點。連升2日，累計升16.008點，對上一次連升2日是4月11日。

金龍指數曾跌最多1.93%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為4.59%。低見5799.37點，是2月13日5772.34點後最低。收市報5838.22點，是2月13日後收市新低，當日報5795.59點。連跌3日，累計跌388.9點，對上一次連跌3日是4月5日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2月23日。

道指曾升最多0.68%，是4月15日後最大升幅，當日升幅為1.06%。高見37992.22點，是4月15日38386.81點後最高。收市報37798.97點，是4月12日後收市新高，當日報37983.24點。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是2022年1月21日。

標指曾跌最多0.43%，是4月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.38%。低見5039.83點，是2月22日5038.83點後最低。收市報5051.41點，是2月21日後收市新低，當日報4981.8點。連跌3日，累計跌147.65點，對上一次連跌3日是3月26日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月10日。

納指曾跌最多0.4%，是4月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.92%。低見15822.02點，是2月21日15451.65點後最低。收市報15865.25點，是2月21日後收市新低，當日報15580.87點。連跌3日，累計跌576.95點，對上一次連跌3日是3月15日。

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