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港股ADR跌93點 夜期高水7點 美期升亞股普遍向下

美股個別發展，港股ADR跌93點或0.56%，報16628點，即月恒指夜期跌28點，報16256點，夜期高水7點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.4%，折合報300.58元；阿里巴巴（9988）跌0.45%，折合報68.15元；美團（3690）跌0.66%，折合報98.05元；匯控（0005）跌0.47%，折合報62.1元；建行（0939）跌0.54%，折合報4.73元。

道期現升0.194%；標期現升0.16%；納期現升0.19%。日本東證指數現跌0.15%；韓國KOSPI指數現升0.08%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.17%。

VIX指數隔晚跌4.31%或0.83點，報18.4點。

紐油現升0.04%或0.04美元，報85.4美元；布油現升0.04%或0.04美元，報90.06美元；金價現跌0.05%或1.37美元，報2381.52美元；LME 銅期貨隔晚跌1.12%或108美元，報9468美元。比特幣現升1.12%或712.29美元，報63752.26美元；美國10年期債息現升0.13%或0.0062厘，報4.6736厘。

今日焦點股份可留意：

上置集團（1207）最快今日公布業績。

澳門貴賓百家樂首季增近68%至143.8億 中場百家樂收入約346億破紀錄。

大人國際（1957）大股東減持5%股份，套1567萬元。

金蝶國際（0268）：首季金蝶雲訂閱服務年經常性收入升28%。

路勁（1098）單偉彪據報大手沽公司美元債，觸發債價大跌。

惠譽調低騰訊（0700）及阿里（9988）評級展望至「負面」。

宏信建發（9930）今年第一季營收按年溫和增長。

石四藥（2005）首季多賺15%至約4.16億元。

「郭老太」增持新地（0016）

匯控（0005）據報在亞洲投行部門裁員十幾人。

 

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