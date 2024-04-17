恒指今早低開23點或0.15%，報16225點，大市成交金額17億元；國指今早低開1點或0.03%，報5742點。恒生科技指數開市報3340點，升0.09%。金融、非必需消費品、能源、實業股推低大市。上升股份比例為5.49%，下跌為5.18%，無升跌為89.32%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、中國銀行（3988）拖累大市。美團（3690）、建行（0939）、理想汽車（2015）貢獻恒指較多。
藍籌14隻升，39隻下跌，29隻無升跌。九龍倉置業（1997）升2.86%，報23.35元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌1.49%，報36.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，11隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報15.8元，升2.6%；跌幅最大的是同程旅行（0780）開市報21.8元，跌1.36%。
恒指50天線(16469.04點)升穿100天線(16468.36點)。科指續低於主要平均線。
上置集團（1207）最快今日公布業績。停牌。
澳門貴賓百家樂首季增近68%至143.8億 中場百家樂收入約346億破紀錄。濠賭股變動不大，新濠國際發展（0200）無成交，報5.19元。美高梅中國（2282）開市報13元，無升跌。澳博（0880）開市報2.62元，無升跌。永利澳門（1128）無成交，報7.44元。銀河娛樂（0027）見52周低36.25元，開市報36.25元，跌1.49%。金沙中國（1928）開市報19.5元，跌1.02%。
大人國際（1957）大股東減持5%股份，套1567萬元。
金蝶國際（0268）：首季金蝶雲訂閱服務年經常性收入升28%。開市報8.07元，升2.15%。
路勁（1098）單偉彪據報大手沽公司美元債，觸發債價大跌。無成交，報1.13元。
惠譽調低騰訊（0700）及阿里評級展望至「負面」。騰訊開市報301.8元，無升跌。阿里（9988）開市報68.1元，跌0.51%。
宏信建發（9930）今年第一季營收按年溫和增長。無成交，報1.75元。
石四藥（2005）首季多賺15%至約4.16億元。無成交，報4.6元。
「郭老太」增持新地（0016）。開市報69.65元，升0.14%。
匯控（0005）據報在亞洲投行部門裁員十幾人。開市報61.8元，跌0.96%。
破頂股包括，數字王國（0547）創52周高，見0.5元，開市報0.5元，升1.01%；力量發展（1277）創52周高，見0.96元，開市報0.96元，升1.05%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元。
2隻股份創上市新低，包括知乎－Ｗ（2390）低見9.68元，開市報9.68元，跌2.22%；偉鴻集團控股（3321）低見0.087元，開市報0.087元，跌2.25%。
49隻股份創52周低，其中十隻包括，銀河娛樂（0027）低見36.25元，開市報36.25元，跌1.49%；新世界發展（0017）低見7.87元，開市報7.87元，跌1.01%；百度（9888）低見93.65元，開市報93.65元，跌0.53%；長和（0001）低見35.55元，開市報35.55元，跌0.7%；銀娛（0027）低見36.25元，開市報36.25元，跌1.49%；港交所（0388）低見216.4元，開市報216.4元，跌0.55%；領展（0823）低見31.05元，開市報31.05元，跌0.64%；中生製藥（1177）低見2.52元，開市報2.52元，跌0.79%。
異動股
上升異動股，包括，聖諾醫藥－Ｂ（2257）開市報6.92元，升14.95%；紫元元（8223）開市報1.85元，升14.91%；新達控股（8471）開市報0.093元，升14.81%；銀建國際（0171）開市報0.135元，升12.5%；聖馬丁國際（0482）開市報0.13元，升8.33%；雍禾醫療（2279）開市報1.18元，升7.27%；中國新華電視（8356）開市報0.015元，升7.14%；盈滙企業控股（2195）開市報0.128元，升6.67%；裕承科金（0279）開市報0.035元，升6.06%；中國金控（0875）開市報2.51元，升5.91%；富景中國（2497）開市報1.15元，升5.5%。
下跌異動股，包括，德康農牧（2419）開市報43.05元，跌10.78%；佳兆業美好（2168）開市報1.41元，跌5.37%；名創優品（9896）開市報37.75元，跌4.43%；君聖泰醫藥（2511）開市報4.2元，跌3.89%；海信家電（0921）開市報28.1元，跌3.77%；力寶（0226）見52周低0.78元，開市報0.78元，跌3.7%；金馬能源（6885）開市報0.99元，跌2.94%；世紀城市國際（0355）見52周低0.2元，開市報0.2元，跌2.91%；九方財富（9636）開市報9.7元，跌2.9%。
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