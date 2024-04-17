恒指今早低開23點或0.15%，報16225點，大市成交金額17億元；國指今早低開1點或0.03%，報5742點。恒生科技指數開市報3340點，升0.09%。金融、非必需消費品、能源、實業股推低大市。上升股份比例為5.49%，下跌為5.18%，無升跌為89.32%。