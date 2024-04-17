moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開23點 科指升0.09% 銀娛跌1% 東方甄選升2%

恒指今早低開23點或0.15%，報16225點，大市成交金額17億元；國指今早低開1點或0.03%，報5742點。恒生科技指數開市報3340點，升0.09%。金融、非必需消費品、能源、實業股推低大市。上升股份比例為5.49%，下跌為5.18%，無升跌為89.32%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、中國銀行（3988）拖累大市。美團（3690）、建行（0939）、理想汽車（2015）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，39隻下跌，29隻無升跌。九龍倉置業（1997）升2.86%，報23.35元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌1.49%，報36.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，11隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報15.8元，升2.6%；跌幅最大的是同程旅行（0780）開市報21.8元，跌1.36%。

恒指50天線(16469.04點)升穿100天線(16468.36點)。科指續低於主要平均線。

上置集團（1207）最快今日公布業績。停牌。

澳門貴賓百家樂首季增近68%至143.8億 中場百家樂收入約346億破紀錄。濠賭股變動不大，新濠國際發展（0200）無成交，報5.19元。美高梅中國（2282）開市報13元，無升跌。澳博（0880）開市報2.62元，無升跌。永利澳門（1128）無成交，報7.44元。銀河娛樂（0027）見52周低36.25元，開市報36.25元，跌1.49%。金沙中國（1928）開市報19.5元，跌1.02%。

大人國際（1957）大股東減持5%股份，套1567萬元。

金蝶國際（0268）：首季金蝶雲訂閱服務年經常性收入升28%。開市報8.07元，升2.15%。

路勁（1098）單偉彪據報大手沽公司美元債，觸發債價大跌。無成交，報1.13元。

惠譽調低騰訊（0700）及阿里評級展望至「負面」。騰訊開市報301.8元，無升跌。阿里（9988）開市報68.1元，跌0.51%。

宏信建發（9930）今年第一季營收按年溫和增長。無成交，報1.75元。

石四藥（2005）首季多賺15%至約4.16億元。無成交，報4.6元。

「郭老太」增持新地（0016）。開市報69.65元，升0.14%。

匯控（0005）據報在亞洲投行部門裁員十幾人。開市報61.8元，跌0.96%。

破頂股表現

破頂股包括，數字王國（0547）創52周高，見0.5元，開市報0.5元，升1.01%；力量發展（1277）創52周高，見0.96元，開市報0.96元，升1.05%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括知乎－Ｗ（2390）低見9.68元，開市報9.68元，跌2.22%；偉鴻集團控股（3321）低見0.087元，開市報0.087元，跌2.25%。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，銀河娛樂（0027）低見36.25元，開市報36.25元，跌1.49%；新世界發展（0017）低見7.87元，開市報7.87元，跌1.01%；百度（9888）低見93.65元，開市報93.65元，跌0.53%；長和（0001）低見35.55元，開市報35.55元，跌0.7%；銀娛（0027）低見36.25元，開市報36.25元，跌1.49%；港交所（0388）低見216.4元，開市報216.4元，跌0.55%；領展（0823）低見31.05元，開市報31.05元，跌0.64%；中生製藥（1177）低見2.52元，開市報2.52元，跌0.79%。

異動股

上升異動股，包括，聖諾醫藥－Ｂ（2257）開市報6.92元，升14.95%；紫元元（8223）開市報1.85元，升14.91%；新達控股（8471）開市報0.093元，升14.81%；銀建國際（0171）開市報0.135元，升12.5%；聖馬丁國際（0482）開市報0.13元，升8.33%；雍禾醫療（2279）開市報1.18元，升7.27%；中國新華電視（8356）開市報0.015元，升7.14%；盈滙企業控股（2195）開市報0.128元，升6.67%；裕承科金（0279）開市報0.035元，升6.06%；中國金控（0875）開市報2.51元，升5.91%；富景中國（2497）開市報1.15元，升5.5%。

下跌異動股，包括，德康農牧（2419）開市報43.05元，跌10.78%；佳兆業美好（2168）開市報1.41元，跌5.37%；名創優品（9896）開市報37.75元，跌4.43%；君聖泰醫藥（2511）開市報4.2元，跌3.89%；海信家電（0921）開市報28.1元，跌3.77%；力寶（0226）見52周低0.78元，開市報0.78元，跌3.7%；金馬能源（6885）開市報0.99元，跌2.94%；世紀城市國際（0355）見52周低0.2元，開市報0.2元，跌2.91%；九方財富（9636）開市報9.7元，跌2.9%。

其他報道

加拿大提高資本利得稅

鮑威爾暗示頑固通脹 或推遲減息

港股ADR跌93點 夜期高水7點 美期升亞股普遍向下

鮑威爾暗示推遲減息 美債息上升 金龍指數連跌3日 道指升63點

北水增持中行 減持京基金融國際