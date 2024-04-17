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恒指收市升2點 成交、北水、波幅均收窄

鮑威爾暗示聯儲局可能推遲減息，利率期貨顯示的減息預期亦跟隨降低，不過幅度輕微，隔晚美股個別展，美期今早亦普遍向上，雖然午後轉跌，但港股表現未受太大影響，收市反覆微升2點，因A股午後愈升愈多，事關中證監稱，「市場有觀點認為『本次退市規則修改主要針對小盤股』，這純屬誤讀」，言論扭轉市場日前的悲觀情緒。大市波幅收窄，恒指波幅160點，是3月18日後最窄。成交亦減少至不足千億元，北水淨買入量亦降至逾三周最低。

恒指今早低開23點，高位升67點，低位跌93點，高低波幅161點。金融、信息技術、衛生保健股推動大市。上升股份比例為35.57%，下跌為24.42%，無升跌為40%。

恒指收市升2點或0.02%，報16251點，大市成交金額991億元，較上日減少13.43%，是4月15日951.55億元成交後最少；國指升5點或0.1%，報5749點。恒生科技指數收報3340點，升0.07%。

藍籌股成交金額438.54億元，佔大市成交44.25%；科指成份股成交金額186.99億元，佔大市成交18.86%；國指成份股成交金額333.91億元，佔大市成交33.69%。

24隻雙櫃台股，總成交0.44億元人民幣，相當於約0.48億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加9.41%，至71.81億元，佔大市成交7.23%。牛熊證成交金額30.76億元，增加10.45%；窩輪成交金額41.04億元，增加8.64%。

友邦（1299）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌41隻升，37隻下跌，4隻無升跌。華潤電力（0836）升2.71%，收報19.68元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌7.07%，收報34.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）平上市低位0.58元，收報0.62元，升5.08%；跌幅最大的是快手（1024）收報45.65元，跌3.08%。

恒指50天線(16469.56點)升穿100天線(16468.62點)。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入11.47億元，較上日減少88.39%，連續第13日流入，累計流入648.92億元，對上一次連續13日淨流入是2024年3月4日。南水北上合計淨流出2.32億元人民幣，較上日減少91.71%，連續第2日流出，累計流出30.24億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.42%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為2.15%。高見16316.69點，是4月16日16449.24點後最高。今日收市報16251.84點，是4月15日後收市新高，當日報16600.46點。

科指曾升最多1.1%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為3.14%。高見3374.51點，是4月16日3399.06點後最高。收市報3340.22點，是4月15日後收市新高，當日報3442.49點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月3日。

國指曾升最多0.57%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為2.5%。高見5776.56點，是4月16日5819.27點後最高。收市報5749.69點，是4月15日後收市新高，當日報5856.44點。

午後消息股表現

萬科（2202）擬報悉售物流地產公司普洛斯。收報3.82元，跌1.29%。

國泰（0293）旗下快運5月開辦直航海南三亞航線 推機票優惠計劃。收報8.03元，升0.88%。

Ig廣告疑盜用日本女星川口春奈相片 渣打（2888）：廣告公司錯誤發布模擬圖片。收報62.85元，跌0.79%。

今早及隔晚消息股表現

上置集團（1207）最快今日公布業績。停牌。

澳門貴賓百家樂首季增近68%至143.8億 中場百家樂收入約346億破紀錄。濠賭股普遍向下。新濠國際發展（0200）收報5.19元，無升跌。美高梅中國（2282）收報12.92元，跌0.62%。澳博（0880）收報2.57元，跌1.91%。永利澳門（1128）收報7.33元，跌1.48%。銀河娛樂（0027）見52周低33.7元，收報34.2元，跌7.07%。金沙中國（1928）見52周低18.54元，收報19.04元，跌3.35%。

大人國際（1957）大股東減持5%股份，套1567萬元。收報0.57元，跌9.52%。

金蝶國際（0268）：首季金蝶雲訂閱服務年經常性收入升28%。收報7.81元，跌1.14%。

路勁（1098）單偉彪據報大手沽公司美元債，觸發債價大跌。創上市新低，見1元，收報1.03元，跌8.85%。

惠譽調低騰訊（0700）及阿里評級展望至「負面」。騰訊收報300.8元，跌0.33%。阿里（9988）收報68元，跌0.66%。

宏信建發（9930）今年第一季營收按年溫和增長。收報1.71元，跌2.29%。

石四藥（2005）首季多賺15%至約4.16億元。收報4.82元，升4.78%。

「郭老太」增持新地（0016）。收報69.95元，升0.58%。

匯控（0005）據報在亞洲投行部門裁員十幾人。收報62.15元，跌0.4%。

破頂股表現

破頂股包括，億華通（2402）創上市新高，見50元，收報34.1元，升17.38%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見7.9元，收報7.4元，跌1.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1050.8元，收報1050.75元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1123.45元，收報1123.45元，升0.02%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見111元，收報111元，升0.05%；知行汽車（1274）創上市新高，見96.8元，收報96.8元，升2.65%；瀾滄古茶（6911）創上市新高，見12.9元，收報12.54元，升10.97%；長久股份（6959）創上市新高，見40.4元，收報40.2元，升4.01%；廸生創建（0113）創52周高，見5元，收報5元，升0.81%；迪生創建（0113）創52周高，見5元，收報5元，升0.81%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見1.1元，收報1.1元，無升跌；中薇金融（0245）創52周高，見0.079元，收報0.074元，升5.71%；ALCO HOLDINGS（0328）創52周高，見7.7元，收報7.38元，升35.66%；數字王國（0547）創52周高，見0.5元，收報0.485元，跌2.02%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.94元，收報3.93元，升3.97%；綠色能源科技集團（0979）創52周高，見0.241元，收報0.241元，升2.55%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見1.49元，收報1.49元，升35.45%。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.36元，收報0.36元，跌8.86%；合景悠活（3913）低見0.28元，收報0.29元，跌4.92%；禹洲（1628）低見0.051元，收報0.054元，跌5.26%；招商局置地（0978）低見0.265元，收報0.265元，跌3.64%；佳兆業（1638）低見0.081元，收報0.087元，無升跌；雅居樂（3383）低見0.395元，收報0.4元，跌6.98%；首創鉅大（1329）低見0.295元，收報0.295元，跌15.71%；中駿集團（1966）低見0.115元，收報0.115元，跌4.17%；海通證券（6837）低見3.44元，收報3.5元，升0.86%；蔚來（9866）低見29.25元，收報30.1元，升0.84%。

116隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見8.49元，收報8.67元，升1.64%；銀河娛樂（0027）低見33.7元，收報34.2元，跌7.07%；金沙中國（1928）低見18.54元，收報19.04元，跌3.35%；信德（0242）低見0.67元，收報0.68元，無升跌；六福集團（0590）低見17.94元，收報18.42元，升2.22%；新世界發展（0017）低見7.33元，收報7.41元，跌6.79%；嘉華國際（0173）低見1.7元，收報1.72元，升0.58%；大快活（0052）低見7.95元，收報7.98元，跌0.62%；叙福樓（1978）低見0.8元，收報0.82元，無升跌；阿里健康（0241）低見2.6元，收報2.64元，升0.76%。

異動股

上升異動股，包括，中亞烯谷集團（0063）收報0.115元，升55.41%；齊家控股（8395）見52周低0.37元，收報0.6元，升42.86%；ALCO HOLDINGS（0328）創52周高，見7.7元，收報7.38元，升35.66%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見1.49元，收報1.49元，升35.45%；朗詩（0106）收報0.065元，升30%；金慧科技（8295）收報0.058元，升28.89%；TBKS HLDGS（1960）收報0.27元，升27.96%；慕尚集團控股（1817）收報1.19元，升26.6%；YEAH YEAH GROUP（8082）創52周高，見0.045元，收報0.044元，升25.71%；東勝旅遊（0265）見52周低0.021元，收報0.031元，升24%。

下跌異動股，包括，樂艙物流（2490）收報8.7元，跌24.35%；敏捷控股（0186）收報0.26元，跌23.53%；基石控股（1592）收報0.04元，跌20%；帝王實業控股（2940）創上市新低，見0.285元，收報0.305元，跌19.74%；潤邁德－Ｂ（2297）創上市新低，見0.14元，收報0.172元，跌18.1%；開達集團（0180）收報0.34元，跌18.07%；遊萊互動（2022）平上市低位0.032元，收報0.032元，跌17.95%；天潔環境（1527）收報0.74元，跌17.78%；豐城控股（2295）收報2.13元，跌17.44%；東銀國際控股（0668）創上市新低，見0.071元，收報0.074元，跌16.85%。

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