香港房屋協會（房協）的「松悦樓」樓高10層，共有64個長者友善及無障礙單位，由其士（建築）有限公司以Full MiC 「全組裝合成」建築方案建造。「松悦樓」更為香港第一個使用MiC組件結合MiMEP，建造大廈的升降機系統 、升降機井道和機房的建築項目。

「松悦樓」採用其士（建築）與材料科研機構納米及先進材料研發院（NAMI）合作研發的「高強度輕質混凝土」，配合「混合式鋼鐵混凝土模組」，令建築組件的牆身重量輕四成，不但方便吊運安裝，其隔熱、承重力、耐用性亦得以提高。利用MiC技術，「松悦樓」由第一個組件運送到工地，直至完成屋宇署的佔用許可證檢測，只需時約八個月。相比傳統建築方法，節省了四個月，約三成的建築時間。

郭海生表示，展望將來，集團將繼續發展及改進其自家Full MiC 『全組裝合成』建築方案，將MiC技術應用至公營以至私營房屋等，達至『提速、提效、提量』，紓解香港住屋需要，為香港市民打造優質的居住空間。

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