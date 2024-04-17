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華僑銀行調低今年美國減息預期至0.75厘 港P料今年降0.25厘

華僑銀行發出報告，將今年美國聯儲局的減息預期，由1厘降至0.75厘。該行認為是整體美國通脹下降趨勢持續，聯儲局準備放寬利率政策的計劃亦不變，不過通脹暫時上升，意味著聯儲局不會急於減息，而第一次減息的時間點的延後，亦將減少現時至年底期間可實行減息的空間。

華僑銀行上周將今年美國GDP增長預測，由1%增至1.5%，並上調今年油價預期，進一步加強了聯儲局無須急於減息的觀點。本輪能源通脹很可能超過該行之前估計對去通脹有利的基數效應，使整體通脹率達到過高的水平，以至於在6月的貨幣政策會議上，聯儲局或無法獲得足夠的信心開始減息。若能源價格在5月出現明顯的下降，6月當局可能重新考慮減息。

鑒於對聯儲局減息預期的調整，華僑銀行亦相應下調今年港元最優惠利率的減息空間，現在預計2024年將下調總計25個基點，第一次的減息可能將在第三季。根據歷史記錄，從聯儲局的利率決策，傳導到香港商業銀行的港元最優惠利率決策的其傳導效應，通常在利率下行周期中，比加息周期更高。

同時，資金成本、存款基礎、貸款需求、流動性和經濟環境等因素也會對調整最優惠利率的決策有影響。在本輪利率下行周期中，面對依然疲弱的貸款需求和充裕的港元流動性，華僑銀行預計傳導效應將約為33%，即聯邦基金利率每下調75個基點，港元最優惠利率將被下調25個基點。

最近，隨著季末效應的褪去，港元銀行間同業拆息全線均有所下跌，除了平常的南向通流入外，沒有更強勁的資金流入。港元流動性保持充裕，而貸款需求維持疲弱。在未來幾個月，潛在的資金流入可能意味著在美元利率持續下降時，港元利率的下行速度將滯後於美元。與此同時，取消樓市降溫措施後，樓市成交數目的反彈，以及企業的股息支付和融資活動，可能在未來幾個月推動貸款需求和港元利率上升。

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