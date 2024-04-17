與此同時，穆迪評級還下調了COLI全資擔保融資實體的以下評級：由COLI擔保的中國海外融資（開曼）第八有限公司（China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited）的中期票據計劃支持的無擔保優先債務評級，從Baa1下調至Baa2；由COLI擔保的中國海外融資（開曼）第三有限公司（China Overseas Finance (Cayman) III Limited）、中國海外融資（開曼）第五有限公司（China Overseas Finance (Cayman) V Limited）、中國海外融資（開曼）第六有限公司（China Overseas Finance (Cayman) VI Limited）、中國海外融資（開曼）第七有限公司（China Overseas Finance (Cayman) VII Limited）和中國海外融資（開曼）第八有限公司（China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited）發行的債券的無擔保優先債務評級，從Baa1下調至Baa2。穆迪評級將所有實體的展望由「負面」調整為「穩定」。

穆迪評級高級副總裁Kaven Tsang表示，評級下調反映該行認為COLI的信用指標，在中國房地產市場長期低迷的情況下不太可能恢復到適合其先前評級的水平。

他還補充，穩定的展望反映穆迪預期COLI將在簽訂銷售合同方面繼續表現優於市場，同時通過強大的流動性來穩定其信用指標，支持目前的評級，並抵禦未來6至12個月內不確定經營環境所帶來的挑戰。

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