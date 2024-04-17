內地傳媒報道，中國人民銀行、商務部、國家外匯管理局印發《關放進一步優化商業領域支付服務 提升支付便利性的通知》，當中提出支持國際消費中心城市優化外籍來華人員支付環境，力爭基本實現重點商戶境外銀行卡受理全覆蓋。
《通知》指出，支持國際消費中心城市將優化外籍來華人員支付環境作為重要任務來抓，更好發揮示范引領作用。將支付便利性納入國際消費中心城市培育建設評價指標，建立督導機制，加快打造多方式可選擇、多場景可應用、多幣種可兌換的支付環境。
中國人民銀行分支機構推動銀行業金融機構和非銀行支付機構加強服務保障，按照重點場所及重點商戶名錄，加快推進境內外銀行卡受理設備軟硬件改造和布放，統籌考慮推動非接觸式支付發展。
《通知》亦提到，推動銀行業金融機構對重點場所的自動取款機（ATM）開展改造，支持使用境內外銀行卡支取現金。中國人民銀行分支機構與各地商務主管部門聯合開展商戶受理覆蓋情況督促指導，推動銀行卡受理環境持續優化。
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