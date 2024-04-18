道瓊斯工業平均指數收跌45點，跌幅0.13%，報37753點。標普500指數收跌29點，跌幅0.58%，報5022點。納斯達克綜合指數收跌181點，或1.15%，報15683點。

Travelers跌7.41%，報206.58美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累108點，而聯合健康升2.15%，報478.99元，貢獻道指66點。

科技股方面，蘋果收市報168元，跌0.81%，谷歌母公司Alphabet收市報155.47元，升0.69%，亞馬遜收市報181.28元，跌1.11%，Facebook收市報494.17元，跌1.11%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.07%，報498點。德國DAX指數收漲0.03%，報17770點；法國CAC 40指數漲0.62%，報7981點；英國富時100指數收漲0.36%，報7847點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.29%，報5821點。

美國2年期債息曾跌最多1.49%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為2.11%。低見4.9129厘，是4月16日4.912厘後最低。收市報4.9321厘，是4月15日後收市新低，當日報4.9205厘。

美國10年期債息曾跌最多2.02%，是4月12日後最大跌幅，當日跌幅為2.3%。低見4.573厘，是4月15日4.5175厘後最低。收市報4.5873厘，是4月12日後收市新低，當日報4.5216厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至35.124基點，是4月15日38.126基點後最闊。收市報34.697基點，是4月12日後收市最闊，當日報37.713基點。連續兩日擴闊，累計2.577基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至84.174基點，是4月16日85.268基點後最闊。收市報82.458基點，是4月12日後收市最闊，當日報88.189基點。

金龍指數曾跌最多0.39%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.93%。低見5815.22點，是4月16日5799.37點後最低。收市報5821.57點，是2月13日後收市新低，當日報5795.59點。連跌4日，累計跌405.55點，對上一次連跌4日是3月26日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2022年4月12日。

道指曾跌最多0.5%，是4月15日後最大跌幅，當日跌幅為0.86%。低見37611.56點，是1月19日37451.71點後最低。收市報37753.31點，是4月15日後收市新低，當日報37735.11點。連續第8日陰燭，對上一次連續第8日陰燭是2021年6月16日。

標指曾跌最多0.87%，是4月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.38%。低見5007.25點，是2月21日4946點後最低。收市報5022.21點，是2月21日後收市新低，當日報4981.8點。連跌4日，累計跌176.85點，對上一次連跌4日是1月4日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月26日。

納指曾跌最多1.33%，是4月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.92%。低見15654.51點，是2月21日15451.65點後最低。收市報15683.37點，是2月21日後收市新低，當日報15580.87點。連跌4日，累計跌758.83點，對上一次連跌4日是1月3日。第1日陰燭。

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