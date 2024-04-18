moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌59點 夜期低水41點 美期升亞股個別發展

美股向下，港股ADR跌59點或0.37%，報16191點，即月恒指夜期跌83點，報16211點，夜期低水41點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.54%，折合報299.19元；阿里巴巴（9988）跌0.94%，折合報67.36元；美團（3690）跌0.87%，折合報96.7元；匯控（0005）升0.74%，折合報62.61元；建行（0939）跌0.48%，折合報4.76元。

道期現升0.028%；標期現升0.07%；納期現升0.16%。日本東證指數現跌0.33%；韓國KOSPI指數現升1.24%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.43%。

VIX指數隔晚跌1.03%或0.19點，報18.21點。

紐油現升0.07%或0.06美元，報82.75美元；布油現升0.13%或0.11美元，報87.41美元；金價現升0.34%或8.16美元，報2369.18美元；LME 銅期貨隔晚升1.2%或114.5美元，報9582.5美元。比特幣現升0.3%或183.7美元，報61038.97美元；美國10年期債息現升0.13%或0.0062厘，報4.5935厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，中鋁國際（2068）及吉星新能源（3395）

穆迪降中國海外（0688）評級，由Baa1下調至Baa2。

中國建材（3323）料首季虧損擴大至13億人幣。

其士（0025）完成首個首個組裝合成建築項目乙明邨「松悦樓」。

小鵬汽車（9868）伙大眾汽車，開發電子電氣架構技術。

大摩：降銀娛（0027）評級至大市同步劈目標價17%，削今年EBITDA預測14%。

領展（0823） 在三商場辦茶聚，助商戶為「走塑」準備。

百勝中國（9987）擬派季度股息，本月底董事會表決。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）

瑞銀：永利（1128）、美高梅（2282）及澳博（0880）市佔率有進賬。

安踏體育（2020）：安踏品牌首季零售金額錄中單位數增長。

希教（1765）債券持有人特別團體形容公司逃避，籲公司制定可信還債計劃。

 

其他報道

拜登稱中國「排外」 美擬提高對華鋼鋁關稅 道指跌45點

北水增持中行 減持京基金融國際