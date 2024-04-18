個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.54%，折合報299.19元；阿里巴巴（9988）跌0.94%，折合報67.36元；美團（3690）跌0.87%，折合報96.7元；匯控（0005）升0.74%，折合報62.61元；建行（0939）跌0.48%，折合報4.76元。

道期現升0.028%；標期現升0.07%；納期現升0.16%。日本東證指數現跌0.33%；韓國KOSPI指數現升1.24%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.43%。

VIX指數隔晚跌1.03%或0.19點，報18.21點。

紐油現升0.07%或0.06美元，報82.75美元；布油現升0.13%或0.11美元，報87.41美元；金價現升0.34%或8.16美元，報2369.18美元；LME 銅期貨隔晚升1.2%或114.5美元，報9582.5美元。比特幣現升0.3%或183.7美元，報61038.97美元；美國10年期債息現升0.13%或0.0062厘，報4.5935厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，中鋁國際（2068）及吉星新能源（3395）。

穆迪降中國海外（0688）評級，由Baa1下調至Baa2。

中國建材（3323）料首季虧損擴大至13億人幣。

其士（0025）完成首個首個組裝合成建築項目乙明邨「松悦樓」。

小鵬汽車（9868）伙大眾汽車，開發電子電氣架構技術。

大摩：降銀娛（0027）評級至大市同步劈目標價17%，削今年EBITDA預測14%。

領展（0823） 在三商場辦茶聚，助商戶為「走塑」準備。

百勝中國（9987）擬派季度股息，本月底董事會表決。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。

瑞銀：永利（1128）、美高梅（2282）及澳博（0880）市佔率有進賬。

安踏體育（2020）：安踏品牌首季零售金額錄中單位數增長。

希教（1765）債券持有人特別團體形容公司逃避，籲公司制定可信還債計劃。

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