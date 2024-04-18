金沙中國第一季的淨收益總額增加42%至18億美元，淨收入為2.97億美元，去年同期則為淨虧損1000萬美元。

公司指，影響盈利的其他因素還包括，第一季的經扣除資本化金額後的利息開支為1.82億美元，而去年同季則為2.18億美元。第一季加權平均借貸成本為5.0%，而去年第一季則為5.4%。今年第一季的實際所得稅率為2.8%，而去年同季則為25.6%。今年第一季的所得稅率主要由新加坡業務的17%法定比率所帶動，並受惠於澳門稅務協議得以落實。

LVS主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦(Robert Glen Goldstein)表示，對澳門市場的未來增長充滿信心。長遠將把握高價值、高利潤的旅遊業。在所供應產品的規模、質量及多樣性方面擁有獨特的競爭地位。在澳門倫敦人二期及金光綜藝館重建計劃完成後，產品優勢將更上一層樓。

LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont表示，金光綜藝館預計將於十一月重新開放。就澳門倫敦人二期而言，現已開展第一座喜來登大樓的客房翻新工程。計劃在年底前完成第一座大樓，並於2025年5月的黃金周前完成第二座大樓。位於澳門倫敦人喜來登方面的娛樂場的翻新工程將於今年5月開始，預計於2024年12月重新開放。

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