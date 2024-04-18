恒指今早高開1點或0.01%，報16253點，大市成交金額18億元；國指今早低開9點或0.17%，報5740點。恒生科技指數開市報3333點，跌0.19%。金融、通訊服務、衛生保健股推動大市。上升股份比例為5.21%，下跌為5.06%，無升跌為89.71%。