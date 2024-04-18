恒指今早高開1點或0.01%，報16253點，大市成交金額18億元；國指今早低開9點或0.17%，報5740點。恒生科技指數開市報3333點，跌0.19%。金融、通訊服務、衛生保健股推動大市。上升股份比例為5.21%，下跌為5.06%，無升跌為89.71%。
友邦（1299）、騰訊（0700）、平保（2318）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、中移動（0941）、中海油（0883）拖累大市。
藍籌16隻升，26隻下跌，40隻無升跌。友邦（1299）升2.56%，報48元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌1.18%，報201.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，16隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報29.05元，升2.83%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報11.9元，跌1.82%。
恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。
靈寶黃金（3330）折讓約16%配股 籌7930萬元。開市報3.3元，跌8.33%。
金沙（1928）首季經調整物業EBITDA升53%。開市報18.96元，跌0.42%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中鋁國際（2068）無成交，報1.94元。吉星新能源（3395）。停牌。
穆迪降中國海外（0688）評級，由Baa1下調至Baa2。開市報11.32元，無升跌。
中國建材（3323）料首季虧損擴大至13億人幣。開市報2.91元，跌3.64%。
其士（0025）完成首個首個組裝合成建築項目乙明邨「松悦樓」。無成交，報4.28元。
小鵬汽車（9868）伙大眾汽車，開發電子電氣架構技術。開市報29.05元，升2.83%。
大摩：降銀娛（0027）評級至大市同步劈目標價17%，削今年EBITDA預測14%。開市報34.2元，無升跌。
領展（0823） 在三商場辦茶聚，助商戶為「走塑」準備。開市報31.05元，無升跌。
百勝中國（9987）擬派季度股息，本月底董事會表決。無成交，報287.8元。
「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。開市報70.1元，升0.21%。
瑞銀：永利（1128）、美高梅（2282）及澳博（0880）市佔率有進賬。無成交，報7.33元。
安踏體育（2020）：安踏品牌首季零售金額錄中單位數增長。開市報82.2元，升0.74%。
希教（1765）債券持有人特別團體形容公司逃避，籲公司制定可信還債計劃。開市報0.225元，升0.9%。
破頂股包括，建溢集團（0638）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升25.93%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.94元，開市報3.94元，升0.25%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見5元，開市報5元，升0.81%；中集集團（2039）創52周高，見7.28元，開市報7.28元，升2.54%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元。
2隻股份創上市新低，包括長實集團（1113）低見31.05元，開市報31.05元，跌0.8%；眾安集團（0672）低見0.085元，開市報0.085元，跌3.41%。
創52周低，包括，微創醫療（0853）低見5.38元，開市報5.38元，跌1.28%。
異動股
上升異動股，包括，建溢集團（0638）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升25.93%；君聖泰醫藥（2511）開市報5.24元，升14.16%；WAC HOLDINGS（8619）開市報0.166元，升13.7%；神話世界（0582）開市報0.044元，升12.82%；錦藝集團控股（0565）開市報0.25元，升10.13%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.29元，升9.43%；北森控股（9669）開市報4.35元，升8.75%；易緯集團（3893）開市報0.51元，升8.51%；雲智匯科技（1037）開市報0.33元，升8.2%；思捷環球（0330）開市報0.22元，升7.32%；卓航控股（1865）開市報0.034元，升6.25%。
下跌異動股，包括，慕尚集團控股（1817）開市報1.02元，跌14.29%；東勝旅遊（0265）開市報0.027元，跌12.9%；靈寶黃金（3330）開市報3.3元，跌8.33%；新鴻基公司（0086）開市報2.3元，跌6.12%；金泰能源控股（2728）平上市低位0.016元，開市報0.016元，跌5.88%；鴻偉亞洲（8191）開市報0.23元，跌4.17%；建德國際控股（0865）開市報0.025元，跌3.85%；中國建材（3323）開市報2.91元，跌3.64%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報24.02元，跌3.46%。
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