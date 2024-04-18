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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見7個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌3.39點子至4.25321%，是2023年9月7日後最低，當日報4.23298%，對上一次連跌2日是2024年3月28日，當日拆息報4.80143%。

港元現報7.8301元升值4點子，曾貶值最多9點子，報7.8314元，亦曾升值最多12點子，報7.8293元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌49.32點子至3.3175%，是2024年1月26日後最低；1星期HIBOR跌17.12點子至3.87369%，是2023年9月11日後最低；2星期HIBOR跌11.24點子至4.07482%，是2023年9月11日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.32點子至4.48881%，是2023年9月4日後最低；6個月期HIBOR跌1.09點子至4.66988%，是2023年5月18日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4.81911%。

美元指數現報105.875貶值0.076點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43337%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1443%，維持不變。

對上一次維持不變。是2024年4月01日，當日利差報-0.6418%。

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