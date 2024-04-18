文章日期：2024年4月18日 11:32
滬深三大指數半日高收，超3500股上漲，兩市半日成交6193億元人民幣（下同），北向資金淨賣出約26億元。
滬指一度突破3100點水平，高位見3102點，收報3088點，升16點或0.55%，成交額2882億元。
深證成指高開高走，半日最高見9477點，收市報9449點，升67點或0.72%，成交額3311億元。
創板指收報1805點，升8點或0.45%。
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