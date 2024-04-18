恒指今早高開1點，高位升255點，低位跌45點，高低波幅301點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為29.44%，下跌為19.08%，無升跌為51.47%。

恒指半日升217點或1.34%，報16469點，大市成交金額521億元；國指升83點或1.45%，報5833點。恒生科技指數收報3378點，升1.14%。

藍籌股成交金額262.85億元，佔大市成交50.45%；科指成份股成交金額105.79億元，佔大市成交20.3%；國指成份股成交金額205.87億元，佔大市成交39.51%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.32億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.9%，至67.56億元，佔大市成交12.96%。牛熊證成交金額29.29億元，減少4.77%；窩輪成交金額38.27億元，減少6.75%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。中海油（0883）、中石油（0857）、京東（9618）拖累大市。

藍籌66隻升，12隻下跌，4隻無升跌。中升（0881）升9.18%，收報14.04元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌4.42%，收報9.52元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報15.2元，升4.97%；跌幅最大的是閱文（0772）收報25.5元，跌1.16%。

恒指升穿50天線(16487.62點)、100天線(16455.53點)。科指上試50天線(3406.48點)。

北水南下合計淨流入25.08億元，較上日增加118.7%，淨流入金額是4月16日98.77億元後最多。北水連續第14日流入，累計流入673.99億元，對上一次連續14日淨流入是3月5日。南水北上合計淨流出26.05億元人民幣，較上日增加1025.15%，連續第3日流出，累計流出56.29億元。

靈寶黃金（3330）折讓約16%配股 籌7930萬元。收報3.51元，跌2.5%。

金沙（1928）首季經調整物業EBITDA升53%。收報19.38元，升1.79%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中鋁國際（2068）收報1.95元，升0.52%。吉星新能源（3395）。停牌。

穆迪降中國海外（0688）評級，由Baa1下調至Baa2。收報11.6元，升2.47%。

中國建材（3323）料首季虧損擴大至13億人幣。收報2.82元，跌6.62%。

其士（0025）完成首個首個組裝合成建築項目乙明邨「松悦樓」。收報4.28元，無升跌。

小鵬汽車（9868）伙大眾汽車，開發電子電氣架構技術。收報29.2元，升3.36%。

大摩：降銀娛（0027）評級至大市同步劈目標價17%，削今年EBITDA預測14%。收報34.85元，升1.9%。

領展（0823） 在三商場辦茶聚，助商戶為「走塑」準備。見52周低30.4元，收報31.3元，升0.81%。

百勝中國（9987）擬派季度股息，本月底董事會表決。收報290.2元，升0.83%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。見52周低69.35元，收報70.6元，升0.93%。

瑞銀：永利（1128）、美高梅（2282）及澳博（0880）市佔率有進賬。收報7.39元，升0.82%。

安踏體育（2020）：安踏品牌首季零售金額錄中單位數增長。收報85.65元，升4.96%。

希教（1765）債券持有人特別團體形容公司逃避，籲公司制定可信還債計劃。收報0.224元，升0.45%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.57%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為2.15%。高見16507.6點，是4月15日16647.09點後最高。收市報16469.29點，是4月15日後收市新高，當日報16600.46點。連升2日，累計升220.32點，對上一次連升2日是4月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月9日。

科指曾升最多1.53%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為3.14%。高見3391.45點，是4月16日3399.06點後最高。收市報3378.23點，是4月15日後收市新高，當日報3442.49點。連升2日，累計升40.38點，對上一次連升2日是4月10日。

國指曾升最多1.71%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為2.5%。高見5848.28點，是4月15日5871.42點後最高。收市報5833.02點，是4月15日後收市新高，當日報5856.44點。連升2日，累計升89.24點，對上一次連升2日是4月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月11日。

破頂股表現

破頂股包括，樂艙物流（2490）創上市新高，見13.08元，收報10.38元，升19.31%；知行汽車（1274）創上市新高，見98.8元，收報98.55元，升1.81%；瀾滄古茶（6911）創上市新高，見15.48元，收報14.7元，升17.22%；美中嘉和（2453）創上市新高，見28.5元，收報28.45元，升10.92%；冠城鐘錶珠寶（0256）創52周高，見1.5元，收報1.12元，升9.8%；廸生創建（0113）創52周高，見5.06元，收報4.95元，跌1%；迪生創建（0113）創52周高，見5.06元，收報4.95元，跌1%。

破頂指數成份股包括，海爾智家（6690）創52周高，見26.8元，收報26.6元，升4.31%；華潤電力（0836）創52周高，見20.05元，收報19.62元，跌0.3%；農業銀行（1288）創52周高，見3.48元，收報3.45元，升1.77%。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見4.29元，收報4.43元，升1.84%；招商局置地（0978）低見0.26元，收報0.27元，升1.89%；雅居樂（3383）低見0.39元，收報0.4元，無升跌；奧園（3883）低見0.096元，收報0.1元，無升跌；富力（2777）低見0.78元，收報0.81元，升2.53%；三巽控股（6611）低見0.046元，收報0.046元，跌32.35%；首創鉅大（1329）低見0.246元，收報0.249元，跌15.59%；中駿集團（1966）低見0.114元，收報0.114元，跌0.87%；長實集團（1113）低見31.05元，收報31.45元，升0.48%；京東健康（6618）低見22.6元，收報23.6元，升2.16%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，龍光地產（3380）低見0.51元，收報0.52元，跌3.7%；舜宇（2382）低見36.25元，收報38.6元，升3.07%；新世界發展（0017）低見7.28元，收報7.67元，升3.51%；新鴻基地產（0016）低見69.35元，收報70.6元，升0.93%；新地（0016）低見69.35元，收報70.6元，升0.93%；蒙牛（2319）低見15.08元，收報15.82元，升3.53%；港交所（0388）低見212.8元，收報220.2元，升2.13%；港鐵（0066）低見23.05元，收報23.9元，升0.84%；領展（0823）低見30.4元，收報31.3元，升0.81%；中生製藥（1177）低見2.41元，收報2.47元，升0.41%。

異動股

上升異動股，包括，中國波頓（3318）收報2.3元，升36.09%；冠軍科技集團（0092）收報0.242元，升26.04%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.67元，升24.07%；思捷環球（0330）收報0.25元，升21.95%；帝王實業控股（2940）收報0.37元，升21.31%；樂艙物流（2490）創上市新高，見13.08元，收報10.38元，升19.31%；鋑聯控股（0459）收報0.09元，升18.42%；鼎億集團投資（0508）收報0.22元，升17.65%；象興國際（1732）收報0.17元，升17.24%；瀾滄古茶（6911）創上市新高，見15.48元，收報14.7元，升17.22%；濠亮環球（8118）收報0.093元，升16.25%。

下跌異動股，包括，帝國金融集團（8029）收報0.128元，跌34.02%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.046元，收報0.046元，跌32.35%；域能控股（0442）見52周低0.94元，收報0.94元，跌27.69%；嘉泓物流（2130）見52周低3.45元，收報3.48元，跌25.64%；雅仕維（1993）收報0.66元，跌24.14%；威揚酒業控股（8509）收報0.355元，跌21.98%；泰達生物（8189）收報0.073元，跌20.65%；鼎立資本（0356）見52周低0.042元，收報0.042元，跌19.23%；中國三迪（0910）創上市新低，見0.035元，收報0.035元，跌18.6%；三和建築集團（3822）收報0.037元，跌17.78%。

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